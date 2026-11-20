Toenmalig wethouder Jan van der Zanden uit Helmond begon er in 1994 al over. Een snelfietspad tussen Helmond en Eindhoven, helemaal overdekt zelfs. Na tientallen jaren praten en steggelen, is het (niet overdekte) fietspad eindelijk helemaal klaar en kun je binnen veertig minuten tussen de stations van Eindhoven en Helmond fietsen. Donderdag werd het laatste stukje van de F270, een fietsbrug over de Kleine Dommel, officieel geopend.

Alice van der Plas Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De aanleg van het fietspad, kosten 10 miljoen euro, ging niet zonder slag of stoot. Eigenlijk had het fietspad in 2015 al klaar moeten zijn. Toen werd het 2020 en 2021. Uiteindelijk is het 2026 geworden. Wethouder Van der Zanden, ook wel 'Jan Fietspad' genoemd in Helmond, kreeg donderdag nog een complimentje. "Hij was echt een visionair." Het fietspad doorkruist vier gemeenten. En het viel niet altijd mee om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Helmond ging voortvarend te werk, maar het fietspad eindigde daar op het grondgebied van Geldrop-Mierlo jarenlang in een weiland. Allerlei problemen teisterden de aanleg van het fietspad. De gemeentes zouden het geld niet hebben, er moest grondgebied aangekocht worden, ProRail kwam met nieuwe normen voor de afstand tussen het fietspad en de trein en toen was er ook nog de Japanse duizendknoop die de boel dicht woekerde.

PvdA-fractievoorzitter in Provinciale Staten en Helmonder Stijn Smeulders nam een paar jaar geleden geen blad voor de mond over alle pech. Hij vond dat gemeentes gewoon niet genoeg hun best hadden gedaan voor het fietspad. Hij stelde elk half jaar vragen over het fietspad. Nu zit hij zelf aan het roer bij de provincie en fietste hij donderdag over het fietspad. "Er was een aantal jaren gewoon niets gedaan, vooral door Nuenen niet. Maar de laatste jaren is er erg hard gewerkt."

"Het had nooit gekund zonder de ambtenaren."

Hij krijgt bijval van Eindhovense omwonenden uit de wijk Tongelre, waar het fietspad doorheen gaat. Zij streden jarenlang tegen het steen en het vele verkeer. Nu hebben ze een groene fietsstraat waar de auto een gast is. “Dat had nooit gekund zonder de ambtenaren. Dat mag ook wel eens gezegd worden”, zei een enthousiaste buurtbewoner in een toespraak. Het fietspad heeft ook boze omwonenden. Die lieten zich horen tijdens een eerdere openingshandeling voor het fietspad. In 2024 was het voor het eerst mogelijk om via het traject van tussen Eindhoven en Helmond te fietsen, maar was het fietspad zelf nog niet helemaal klaar.

"Door de strot gedrukt."