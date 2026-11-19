De provincie heeft iets meer tijd gekregen om te besluiten over de vergunning van vijf pluimveehouders die met hun bedrijf bij kwetsbare natuurgebieden zitten. De Raad van State heeft donderdag bepaald dat de provincie de beslissing uiterlijk 1 april moet hebben genomen. Eerder was de uiterste datum nog 4 februari.

Grote natuurbelasters De vijf pluimveebedrijven staan te boek als grote belasters die hun uitstoot flink moeten verminderen, zodat nabijgelegen natuur kan herstellen.

Het voornemen om de vergunning van de vijf bedrijven in te trekken zorgde voor veel onrust. De Brabantse politiek onderbrak er het zomerreces voor en droeg gedeputeerde Saskia Boelema op nog een keer goed te bekijken of er opties zijn die voorkomen dat de vergunningen moeten worden ingetrokken.

De provincie vond die datum te snel en vroeg uitstel om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen.

Milieuorganisaties, onder meer Mobilisation for the Environment, wil dat de provincie optreedt en stapte eerder naar de rechter. Die bepaalde vervolgens dat de provincie snel maatregelen moet nemen. Volgens het Brabantse provinciebestuur moesten er andere manieren zijn waarop de bedrijven hun stikstofuitstoot konden verminderen.

Oorspronkelijk vroegen milieuorganisaties om de vergunningen van negen veehouderijen in Brabant te trekken. Vier daarvan stopten vrijwillig.

Provincie zocht naar een oplossing

Met de andere vijf pluimveehouders zocht de provincie naar een oplossing. De boeren maakten een plan om te verduurzamen en daarmee hun stikstofuitstoot te verminderen, maar de provincie vond die plannen uiteindelijk niet goed genoeg om te voldoen aan de opdracht van de rechter. De boodschap was vervolgens dat het college van plan was hun natuurvergunningen in te trekken.

Die boodschap zorgde voor veel protest. Statenleden drongen het provinciebestuur aan om nog één poging te doen om met de boeren een andere oplossing te vinden.

Deadline uitgesteld

Een nieuw gesprek volgde, maar een definitief besluit bleef uit. De provincie moest in eerste instantie uiterlijk 10 juli de knoop doorhakken. Die deadline werd niet gehaald. De nieuwe deadline werd 4 februari. En nu heeft de provincie dus nog meer tijd gekregen: op 1 april moet de kogel door de kerk zijn.