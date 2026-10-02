Provincie moet voor 4 februari beslissen over vergunningen kippenboeren

De provincie moet uiterlijk 4 februari beslissen over de natuurvergunningen van vijf pluimveehouders. Dat heeft de Raad van State bepaald. Als de provincie opnieuw te laat is, moet zij 250 euro per pluimveehouder, per dag betalen aan milieuorganisaties MOB en Leefmilieu.

De provincie is van plan om de vergunningen van de vijf bedrijven in te trekken, maar heeft daar nog altijd geen definitief besluit over genomen. Eerder bleek al dat de geplande datum van 1 oktober niet haalbaar was. Wanneer er dan wel duidelijkheid zou komen, was nog onbekend. De zaak sleept al lange tijd. Milieuorganisaties MOB en Leefmilieu vroegen de provincie om de vergunningen van oorspronkelijk negen veehouderijen in te trekken, omdat de bedrijven teveel schade veroorzaken aan kwetsbare natuur in hun omgeving. De provincie wilde dat aanvankelijk niet. Volgens het provinciebestuur moesten er andere manieren zijn waarop de bedrijven hun stikstofuitstoot konden verminderen. De rechtbank vond dat er sneller en steviger moest worden ingegrepen en droeg de provincie op opnieuw naar de zaken te kijken.

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