Provincie moet voor 4 februari beslissen over vergunningen kippenboeren
De provincie moet uiterlijk 4 februari beslissen over de natuurvergunningen van vijf pluimveehouders. Dat heeft de Raad van State bepaald. Als de provincie opnieuw te laat is, moet zij 250 euro per pluimveehouder, per dag betalen aan milieuorganisaties MOB en Leefmilieu.
De provincie is van plan om de vergunningen van de vijf bedrijven in te trekken, maar heeft daar nog altijd geen definitief besluit over genomen. Eerder bleek al dat de geplande datum van 1 oktober niet haalbaar was. Wanneer er dan wel duidelijkheid zou komen, was nog onbekend.
De zaak sleept al lange tijd. Milieuorganisaties MOB en Leefmilieu vroegen de provincie om de vergunningen van oorspronkelijk negen veehouderijen in te trekken, omdat de bedrijven teveel schade veroorzaken aan kwetsbare natuur in hun omgeving.
De provincie wilde dat aanvankelijk niet. Volgens het provinciebestuur moesten er andere manieren zijn waarop de bedrijven hun stikstofuitstoot konden verminderen. De rechtbank vond dat er sneller en steviger moest worden ingegrepen en droeg de provincie op opnieuw naar de zaken te kijken.
Vier van de negen boeren stopten daarna vrijwillig. Met de vijf overgebleven pluimveehouders werd gezocht naar een oplossing waarmee zij hun bedrijf konden behouden. Zij kwamen met plannen om hun stikstofuitstoot terug te dringen.
Volgens de provincie waren die plannen uiteindelijk niet genoeg om te voldoen aan de opdracht van de rechter. Daarom kregen de vijf boeren in juli te horen dat het college van plan was hun natuurvergunningen in te trekken. Dat was dus een voornemen van de provincie zelf en geen rechtstreeks bevel van de rechtbank.
Het voornemen leidde tot veel protest. Provinciale Staten drongen er vervolgens bij het college op aan om nog één laatste poging te doen om samen met de boeren tot een andere oplossing te komen. De provincie ging daarop opnieuw met hen in gesprek.
Nieuwe deadline
Een definitief besluit bleef ondertussen uit. De Raad van State had eerder bepaald dat de provincie uiterlijk 10 juli een nieuw besluit moest nemen. Die deadline werd niet gehaald.
Nu komt er een nieuwe, harde einddatum. Uiterlijk 4 februari 2027 moet het besluit er liggen. Gebeurt dat niet, dan moet de provincie 250 euro per pluimveehouder per dag betalen, met een maximum van 37.500 euro per pluimveehouder.