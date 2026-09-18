Provincie stelt besluit pluimveehouders uit: 1 oktober niet haalbaar

De provincie gaat langer de tijd nemen voor het besluit of vijf pluimveehouders hun vergunning kwijtraken. Dat heeft gedeputeerde Saskia Boelema (D66) van vergunningverlening vrijdag laten weten aan Provinciale Staten. Eerder was het de bedoeling dat op 1 oktober een besluit zou worden genomen. Momenteel is de provincie nog in gesprek met de vijf boeren, in een poging alsnog tot een oplossing te komen.

De boeren stelden hiervoor plannen op, maar volgens de provincie waren deze niet voldoende om de natuur houdbaar te laten herstellen. Intrekken van de natuurvergunningen was de enige optie.

Vorig jaar oordeelde de rechter in het gelijk van milieuorganisaties dat de vijf pluimveehouders schade veroorzaken aan nabije kwetsbare natuurgebieden. Hun stikstofuitstoot moet drastisch naar beneden.

Bewogen zomer

Na een bewogen zomer met een fel debat en groot boerenprotest, droegen Provinciale Staten het college op om nog een 'ultieme poging' te doen en samen met de pluimveehouders om tafel te gaan.

Hoewel de hoop is dat het intrekken van de vergunningen niet nodig zal zijn, liet gedeputeerde Boelema al weten dat de werkelijkheid niet was veranderd. Het zou nog steeds een lastige opgave zijn voor de boeren om voldoende te verduurzamen én vee te blijven houden.

Voor die gesprekken is meer tijd nodig volgens Boelema: "De provincie heeft eerder aangegeven te streven naar een voorlopig besluit rond 1 oktober. Dit proces vraagt tijd, zorgvuldigheid en rust." Wanneer er dan wel een besluit wordt genomen, is nog niet bekend.

Stikstofplannen minister

Ondertussen wordt in Brabant ook gewacht op wetten waarin landbouwministerJaimi van Essen (D66) zijn stikstofmaatregelen uitwerkt. Ook die zullen er voor 1 oktober nog niet zijn, liet Boelema vrijdag weten.

Komende week stuurt Boelema een schriftelijke uitleg aan Provinciale Staten over het uitstel van het voorlopige besluit over de vergunningen.