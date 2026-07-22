Kippenboeren voelen zich overvallen door besluit provincie: 'Kan echt niet'

Het besluit van de provincie om de vergunningen van vijf Brabantse kippenboeren in te trekken, kwam voor de boeren als een donderslag bij heldere hemel. De provincie erkende woensdag dat ze beter had moeten communiceren met de boeren rond de natuurgebieden De Peel en de Kampina. "Het is absurd", zegt Joris van Lierop, één van de boeren.

Meteen na de bekendmaking van het nieuws vrijdag, volgden woedende reacties. Een kleine week later kan Van Lierop uit Asten-Heusden nog steeds niet geloven dat er überhaupt over na wordt gedacht de vergunningen in te trekken. "Eerst ben je verslagen, dan ben je boos. Heel boos. Hoe kan dit, zonder een gesprek aan te gaan met ons?" De vijf boeren kwamen eind vorig jaar allemaal met alternatieve plannen om hun stikstofuitstoot te verminderen, omdat ze volgens de modellen die onze overheid gebruikt teveel stikstof uit stoten op de nabijgelegen natuurgebieden. Geen van de plannen zou goed genoeg zijn bevonden, tot verbazing van Van Lierop. "We hebben met alle goede bedoelingen alle vijf een plan ingeleverd, een concreet plan waarover we ook nog bereid waren het gesprek aan te gaan. We hebben er niet eens reactie op gehad van de provincie, niet eens een goede denkrichting."

"Als er lukraak vergunningen in worden getrokken, is iedere ondernemer vogelvrij."

De plannen gingen volgens hem zelfs verder dan de landelijke eisen. "We hebben aangegeven dat alles bespreekbaar is, maar dat als we daarvoor dure investeringen moeten doen die wel in verhouding moeten staan met collega's. Anders worden onze producten te duur en prijzen we onszelf uit de markt. Daar is de provincie niet op teruggekomen." De provincie erkende donderdag en vrijdag in gesprekken met de boeren dat de communicatie anders had gemoeten, maar benadrukte ook dat de uitkomst niet anders zou zijn geweest. "Daar kopen we niet gek veel voor", zegt Van Lierop. "Als er lukraak vergunningen in worden getrokken, is iedere ondernemer in Nederland vogelvrij. Nu zijn wij de kop van jut, maar ieder bedrijf dat te maken heeft met natuurbeschermingsregels kan op deze manier aangepakt worden."

"Zo'n besluit hoort niet in een democratische rechtsstaat."