Minister wil deze zomer nog om tafel met provincie en pluimveehouders

Landbouwminister Jaimi van Essen (D66) wil deze zomer nog een gesprek met de vijf kippenboeren die hun vergunning waarschijnlijk gaan kwijtraken. Ook wil de minister in overleg met de provincie om 'kennis, expertise en ervaring te delen om handhavingsverzoeken gemotiveerd te kunnen afwijzen'. Dat alles blijkt uit antwoorden van de minster op Kamervragen van het CDA.

Vrijdag werd bekend dat de provincie de vergunningen van vijf kippenboeren wil intrekken. De bedrijven, die tot de grootste uitstoters van Nederland behoren, schaden de natuur volgens milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB): er zou te veel stikstof worden uitgestoten. De rechter gaf de milieuorganisatie gelijk en droeg de provincie, de bedrijven en MOB op om samen tot een oplossing te komen. Daarom wil de provincie de vergunningen van alle vijf de bedrijven intrekken.

Het nieuws kon rekenen op woeste reacties van boeren, hun belangenorganisaties en politieke partijen. Van Essen noemde het besluit zelf de 'erfenis van stilstand' in het stikstofdossier en pleit er in de beantwoording van de Kamervragen opnieuw voor dat zijn stikstofplannen met spoed worden aangenomen.

"Alle betrokken partijen moeten, zeker met het pakket zoals gepresenteerd door het kabinet, alles op alles zetten om intrekkingsbesluiten te voorkomen", schrijft de minister. Hij is van mening dat zijn maatregelenpakket 'ook in toekomstige situaties in Noord-Brabant voldoende basis biedt om gemotiveerde handhavingsverzoeken af te wijzen'.

ZLTO loopt misschien weg

Terwijl de minister aangeeft juist om tafel te willen met de boeren, dreigt boerenbelangenorganisatie ZLTO luidkeels uit de samenwerking met de provincie rond Brabantse natuurgebieden te stappen. ZLTO zegt het ingelaste debat in Provinciale Staten op 14 augustus af te wachten.

Ondertussen loopt de spanning hoog op. Boerenprotestgroepen, zoals het radicale Farmers Defence Force (FDF) zinnen op grootschalige acties tegen het landelijke stikstofbeleid. Daar komt het harde nieuws over de vergunningen in Brabant nu bovenop.