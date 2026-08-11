Kippenboeren raken vergunning kwijt, dit ging eraan vooraf

De boerensector is in rep en roer sinds de aankondiging van de provincie dat ze van plan is de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken. Vrijdag voeren Provinciale Staten een ingelast debat. En buiten het provinciehuis wordt een massaal protest verwacht. De bedrijven veroorzaken te veel schade aan kwetsbare natuur in hun omgeving en de provincie ziet daarom geen andere mogelijkheden om daar wat aan te doen, dan om de vijf bedrijven stil te leggen. Maar aan die conclusie, ging een hoop vooraf.

In april 2025 doet de rechtbank uitspraak over negen verzoeken om vergunningen in te trekken, gedaan door milieuorganisaties Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu. De groepen willen dat de provincie de vergunningen van negen veehouderijen intrekt, omdat er niet genoeg gebeurt om kwetsbare natuur te beschermen. De boeren zijn piekbelaster en horen daarmee tot de groep bedrijven die zorgt voor de meeste stikstof in kwetsbare natuurgebieden. De provincie wijst de verzoeken van de milieuverenigingen in eerste instantie af. Vanaf het begin is helder: de provincie wíl de vergunningen niet intrekken en vindt dat er andere manieren zijn waarop de bedrijven kunnen verduurzamen. Rechter twijfelt

Maar voor de rechter is dat niet voldoende. Die wil dat er binnen één jaar een "substantiële" daling is van de stikstofuitstoot door de bedrijven. Toch worstelt de rechter. Het intrekken van een rechtsgeldige vergunning gaat heel ver. De rechtbank gaat zelfs op bezoek bij de bedrijven, om de verhalen van de boeren bij hen thuis aan te horen. Tegelijkertijd is helder dat er spoedig iets moet gebeuren, het gaat namelijk slecht met de kwetsbare natuurgebieden.