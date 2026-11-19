Het bouwen van carnavalswagens in de bouwhal van de Oeteldonksche Club in Den Bosch is even stopgezet. Voorlopig kan er geen gebruik gemaakt worden van het pand aan de Ertveldweg. Er wordt onderzoek gedaan nadat er dinsdag tijdens laswerkzaamheden een vlam ontstond. Dat laat een woordvoerder van de gemeente Den Bosch donderdag weten.

De brandweer werd dinsdag uit voorzorg opgeroepen, de vlam was al gedoofd toen de brandweer bij de bouwhal aankwam. Er zijn volgens de gemeente geen gewonden gevallen en de hal heeft geen schade opgelopen. De gemeente zegt vanuit de omgeving geen klachten te hebben ontvangen.

"Het RIVM doet onderzoek naar de oorzaak van het ontstaan van de vlam", zegt de woordvoerder. "Daarbij wordt onder meer gekeken of er sprake is van brandbaar gas binnen het pand en wat dat betekent voor het gebruik van het gebouw."

Maatregelen

Uit het onderzoek moet blijken of en welke maatregelen er nodig zijn. Tot er meer duidelijk is, blijft de hal dicht. Of er moet worden gekeken naar een andere locatie voor de activiteiten van de Oeteldonksche Club, wil de gemeente nog niet zeggen. "Zolang het onderzoek loopt, kunnen we nog geen uitspraken doen over het verdere gebruik van de hal."

Gasachtige lucht

Donderdagochtend werd de brandweer weer opgeroepen. Dit keer omdat er een vreemde, gasachtige lucht zou zijn geroken in de bouwhal. Waar die klacht vandaan komt, is niet duidelijk.