The show must go on: musical Evita van start zonder Vajèn van den Bosch
De musical Evita 50 is donderdag van start gegaan zonder de zieke Vajèn van den Bosch uit Oijen. De première zou eigenlijk woensdagavond zijn, maar de show werd op het laatste moment afgeblazen. "Ik zei tegen Vajèn: je moet echt uitzieken. Wij gaan het oplossen", zegt theaterproducent Albert Verlinde.
De producent uit Cromvoirt had woensdagochtend een zieke Vajèn van den Bosch aan de lijn. Hij hoorde meteen aan haar stem dat ze die avond haar hoofdrol in de musical Evita 50, waarin het 50-jarig jubileum van de bekende musical wordt gevierd, niet kon vertolken.
"Het was niet de Vayèn, zoals ze altijd klinkt. De stem was niet goed", blikt Verlinde terug op het telefoongesprek. Een dag eerder was ze al niet lekker. "Maar toen heeft ze zich er doorheen gezongen. Ze hoopte nog dat het bij zou trekken", zegt de producent in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant.
Hardnekkig griepvirus
De hoofdrolspeelster heeft een hardnekkig griepvirus te pakken. Er zat niets anders op dan de première af te blazen. "Alles draait om muziek in deze show. Het is echt een concertuitvoering. Dertig man orkest op het podium, zestien koorleden en vijf solisten. Het is echt heel groot."
Verlinde ging meteen over in regelmodus. Iedereen die naar de show kwam kijken moest worden afgezegd. Het theater zat volgens hem ook "overvol". Maar dat niet alleen: "Vervolgens moet je meteen aanstaan om op te lossen dat er vanavond wél een show staat", zegt hij donderdag.
Vervanger
En dat is gelukt. Onder het mom van the show must go on is musicalartiest Lena Stallinga ingevlogen. Ze is direct begonnen met repeteren. "Toen Carré 's avonds toch leeg was, hebben we met haar en de hele club de hele show doorgenomen."
Verlinde vertelt dat zij Van den Bosch vervangt, totdat ze weer beter is. De komende dagen is de show in Nijmegen te zien en vanaf 25 november in Breda.
Het is nog niet duidelijk wanneer Van den Bosch weer op de bühne staat. Verlinde vindt het belangrijk dat ze eerst goed uitziekt. "Ik moet dan ook de vaderrol nemen en zeggen: luister, maak jij je geen zorgen."
Er wordt nog gezocht naar een nieuwe datum voor de première. De theaterproducent hoopt dat die snel bekend is.