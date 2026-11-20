De musical Evita 50 is donderdag van start gegaan zonder de zieke Vajèn van den Bosch uit Oijen. De première zou eigenlijk woensdagavond zijn, maar de show werd op het laatste moment afgeblazen. "Ik zei tegen Vajèn: je moet echt uitzieken. Wij gaan het oplossen", zegt theaterproducent Albert Verlinde.

De producent uit Cromvoirt had woensdagochtend een zieke Vajèn van den Bosch aan de lijn. Hij hoorde meteen aan haar stem dat ze die avond haar hoofdrol in de musical Evita 50, waarin het 50-jarig jubileum van de bekende musical wordt gevierd, niet kon vertolken.

"Het was niet de Vayèn, zoals ze altijd klinkt. De stem was niet goed", blikt Verlinde terug op het telefoongesprek. Een dag eerder was ze al niet lekker. "Maar toen heeft ze zich er doorheen gezongen. Ze hoopte nog dat het bij zou trekken", zegt de producent in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant.

Hardnekkig griepvirus

De hoofdrolspeelster heeft een hardnekkig griepvirus te pakken. Er zat niets anders op dan de première af te blazen. "Alles draait om muziek in deze show. Het is echt een concertuitvoering. Dertig man orkest op het podium, zestien koorleden en vijf solisten. Het is echt heel groot."