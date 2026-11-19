Naast een IKEA in Son en Breda komt er nog meer van deze Zweedse woonwinkel naar Brabant. De allereerste IKEA-shop opent in het voorjaar van 2027 in Waalwijk.

De winkel wordt een kleinere variant van de bekende vestigingen van IKEA. De Mandemakers Groep (DMG) meldt op sociale media dat ze de zaak samen met IKEA openen. Het om een oppervlakte van ongeveer 2400 vierkante meter.

De zaak komt op de vernieuwde woonboulevard. Eerder dit jaar was daar een enorme brand die een groot deel van de woonboulevard in de as legde. DMG is daar eigenaar van de panden.

Wederopbouw op schema

Het familiebedrijf, met een hoofdkantoor in Waalwijk, laat weten dat de wederopbouw op schema ligt en dat de deuren in april volgend jaar openen.

"De komst van IKEA is niet alleen een mooie aanvulling op het bestaande aanbod van onze woonboulevard, maar vormt ook een enorme extra publiekstrekker", schrijft De Mandemakers Groep in een bericht op Facebook.