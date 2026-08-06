Brand die deel van woonboulevard in de as legde begon na kortsluiting

De enorme brand die eind april een groot deel van de woonboulevard in Waalwijk in de as legde, ontstond door kortsluiting in een van de winkels. Dat zegt Robert Coppens, de directeur van De Mandemakers Groep (DMG) dat eigenaar is van de panden. "De eerste vonk ontstond bij een lampendisplay in een van de winkels."

De brand ontstond volgens Coppens in het winkelgedeelte van een van de panden. "Het was een kleine kortsluiting bij lampen net onder het dak", legt hij uit. Omdat het warm was en er een flinke wind stond, verspreidde het vuur zich volgens hem razendsnel naar andere winkels.

Op de dag van de brand, donderdag 30 april, waren dakdekkers op een van de panden aan het werk. Na de brand waren er geruchten dat zij mogelijk de brand hadden veroorzaakt. Coppens geeft hier nu duidelijkheid over. "De dakdekkers waren op een heel andere plek aan het werk, dan waar de brand is ontstaan. Zij hadden er niks mee te maken."

In de dagen na de brand werd duidelijk wat een ravage was achtergebleven op de woonboulevard. Dankzij medewerking van de verzekeraar en de gemeente, kon De Mandemakers Groep (DMG) volgens Coppens direct aan de slag met de plannen voor de wederopbouw.

Eerder was het de bedoeling dat de winkels aan het eind van dit jaar weer open zouden gaan. Maar de planning is iets aangepast. Eind dit jaar moet het grootste gedeelte van de panden weer zijn gebouwd om met Pasen open te gaan. "De Woonexpress gaat al eerder open. Dat pand hoefde niet gesloopt te worden", vertelt Coppens. "Wel was er water-, rook- en roetschade. Het pand is daarom gestript."

De directeur is blij dat alle winkels die door de brand zijn getroffen, terugkeren op de woonboulevard. Het gaat om Kwantum, Leen Bakker, Haco, Prominent, Colora en Vloer.nu. "We gaan alle winkels weer feestelijk openen, zodra dat kan."

Gigantische brand

Eind april veranderde de woonboulevard in Waalwijk in een enorme vuurzee. Vlammen sloegen uit de winkels en dikke rookwolken waren tot in de verre omgeving en vanaf snelwegen in de buurt te zien. Een groot deel van de woonboulevard ging verloren en werd in de weken daarna tot de grond toe gesloopt. Wat overbleef, was een grote lege vlakte.

Op diezelfde donderdag 30 april woedde er ook op de Oirschotse Heide en in Budel grote branden.