Gian van Veen en Michael van Gerwen hebben zich donderdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de Grand Slam of Darts in Wolverhampton. Eerder donderdagavond wonnen ook de Nederlanders Jermaine Wattimena en Kevin Doets.

Van Veen uit Andel versloeg de Duitser Martin Schindler met 10-7. Van Gerwen won met 10-8 van James Wade, een tegenstander die hij al tientallen keren trof.

Het is voor het eerst dat vier Nederlanders bij de laatste acht horen. Eerder, in 2012, haalden drie Nederlanders de kwartfinale.

Wattimena en Doets spelen vrijdagavond tegen elkaar voor een plek in de halve finales. Van Gerwen schreef het toernooi, dat behoort tot de belangrijkste van het dartsseizoen, al drie keer op zijn naam. Het WK begint volgende maand in Londen.