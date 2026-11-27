Je schoen zetten, op woensdag 2 december is dat niet alleen voor kinderen, maar voor alle Brabanders. Want op die dag mag iedereen zijn schoen komen brengen bij Omroep Brabant. Een dag later kun je je goedgevulde schoen weer ophalen. En Sinterklaas komt met een aantal heel bijzondere cadeaus.

Noël van Hooft Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het begon twee jaar geleden als een grapje van radio-dj Jordy Graat. "Hij liep te klagen op de radio dat hij zijn schoen niet mocht zetten omdat hij geen kind meer is", vertelt Marjolein Koning van Omroep Brabant radio. "Daarom zijn we deze actie begonnen." Vorig jaar werden er 645 schoentjes gezet.

Mooie cadeaus

Of je nu een dag oud bent of 99 jaar, iedereen mag zijn schoen zetten. "Het is juist voor de volwassenen, zelfs honden mogen hun schoen zetten", zegt Marjolein. "Het zetten van je schoen kan op woensdag 2 december tussen zeven uur 's morgens en zeven uur 's avonds. En wie nu geen schoen kan missen, mag ook iets knutselen." De grootste prijzen zijn een familiepakket voor de Winter Efteling en vijf keer vier tickets voor de première van Winter Circus Pallasso in Den Bosch. "Iedereen krijgt een cadeautje, Sinterklaas vult de schoentjes zonder dat hij weet van wie de schoen is." Zo zijn er ook bordspellen, drinkflessen, muziekboxjes, draadloze oortjes, geursets, karaokemicrofoons, luxe chocoladeletters, balspellen en knuffels. Er wordt zelfs aan baby's en honden gedacht.

Dit moet je weten: Schoentje zetten: woensdag 2 december 2026 tussen 07.00 en 19.00 uur

Schoentje ophalen: Donderdag 3 december 2026 tussen 07.00 en 19.00 uur Locatie: Science Park Eindhoven 5550, studio Omroep Brabant. Koffie en pepernoten staan klaar. Garantie op een gevulde schoen.

Live te volgen

Reporterpiet zal de hele dag aanwezig zijn als de schoentjes gezet worden. Alles is de hele dag live te volgen via radio, televisie en de website en app van Omroep Brabant. "Wij vinden het zo leuk om onze luisteraars te zien en te spreken, om even persoonlijk contact te hebben", zegt radio-dj Ronny Balk. Vorig jaar werden schoenen, slippers en klompen gezet. Tussen al die schoentjes zat één bijzonder schoentje: dat van een zieke puppy. Baasje Janny ging niet voor de felbegeerde Efteling-tickets, maar voor een sticker of noodradio. "Alles voor de hondjes."