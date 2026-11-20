200 koeien weggehaald bij Brabantse boer na eerdere waarschuwing
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft donderdag 200 runderen weggehaald bij een veehouder in Brabant. De dieren stonden in een stal waar ze zich konden verwonden en kregen niet de zorg die ze nodig hadden. De boer was in maart al gewaarschuwd, maar had de problemen nog altijd niet opgelost.
Bij een controle zagen inspecteurs dat de vloer van de stal was verzakt. Daardoor konden de runderen met hun poten tussen de roosters terechtkomen en gewond raken.
Ook waren de plekken waar de dieren moesten liggen veel te klein. Bovendien zaten er scherpe delen in de stal waaraan de runderen zich konden verwonden. Inspecteurs zagen ook dieren die kreupel liepen.
Eerder al gewaarschuwd
De NVWA had in maart al vastgesteld dat de omstandigheden bij de veehouder niet goed waren. De boer kreeg toen de opdracht om de problemen binnen een bepaalde tijd op te lossen.
De inspecteurs kwamen deze maand bewust terug. De runderen staan het grootste deel van het jaar buiten, maar gaan in de winter vaker naar binnen. De NVWA wilde daarom juist nu controleren of de stal veilig genoeg was. Dat bleek niet het geval. De problemen waren nog altijd niet opgelost.
Boer moet kosten betalen
De NVWA heeft alle 200 runderen meegenomen naar een opvanglocatie. Daar krijgen de dieren de verzorging die ze nodig hebben. Ook de kreupele runderen worden behandeld.
De veehouder moet zelf betalen voor het vervoer, de opvang en de verzorging van de dieren. Tegen hem is bovendien proces-verbaal opgemaakt. Waar in Brabant de veehouderij ligt, heeft de NVWA niet bekendgemaakt.