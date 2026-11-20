De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft donderdag 200 runderen weggehaald bij een veehouder in Brabant. De dieren stonden in een stal waar ze zich konden verwonden en kregen niet de zorg die ze nodig hadden. De boer was in maart al gewaarschuwd, maar had de problemen nog altijd niet opgelost.

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Bij een controle zagen inspecteurs dat de vloer van de stal was verzakt. Daardoor konden de runderen met hun poten tussen de roosters terechtkomen en gewond raken. Ook waren de plekken waar de dieren moesten liggen veel te klein. Bovendien zaten er scherpe delen in de stal waaraan de runderen zich konden verwonden. Inspecteurs zagen ook dieren die kreupel liepen.

200 runderen weggehaald bij de boer (foto: NVWA).