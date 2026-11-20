Bij een kop-staartbotsing op de Helmondsingel in Deurne zijn vrijdagmiddag drie auto's op elkaar gebotst. Eén persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de bestuurder van de middelste auto remde een auto voor hem plotseling af. Hij kon daardoor niet meer op tijd stoppen en botste op zijn voorganger. De bestuurder van de achterste auto wist vervolgens ook niet meer op tijd te remmen, waardoor alle drie de voertuigen betrokken raakten bij de aanrijding. Hoe ernstig het slachtoffer eraan toe is, is niet bekendgemaakt.

De drie auto's liepen flinke schade op en worden door een bergingsbedrijf afgevoerd. Het overige verkeer wordt langs het ongeval geleid. Hoe lang de verkeershinder nog duurt, is niet duidelijk.