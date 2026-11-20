De mogelijke transfer van Kevin de Bruyne (35) naar PSV maakt veel los bij voetballiefhebbers. Peter Bosz wil niks zeggen over de Belgische sterspeler, zo bleek vrijdagmiddag op een persconferentie. De trainer van PSV verwacht wel spektakel, maar dan komende zaterdag tegen NEC. "Het zijn twee aanvallende speelstijlen die gaan botsen."

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Op de persconferentie gingen veel vragen over De Bruyne. Bosz verwees bij iedere vraag naar technisch directeur Earnest Stewart. "Ik heb heel veel taken binnen de club, maar gelukkig is het transferbeleid daar geen van. Natuurlijk praat ik daar regelmatig met Earnest over, maar dat is tussen ons." Ook op de vraag wat hij van de speler De Bruyne vindt, ging hij niet in. "Ik wil niet praten over spelers van andere clubs. Het is ook niet fijn als andere clubs dat over onze spelers zouden doen. De Bruyne speelt bij Napoli, voor mij telt alleen de wedstrijd tegen NEC."

De wedstrijd in Nijmegen zaterdag wordt volgens Bosz een spektakelstuk. Ook voorgaande ontmoetingen waren doelpuntrijk. "Zij passen hun manier van spelen niet aan, dat zal morgen ook niet zo zijn. De filosofie van Dick (trainer Dick Schreuder, red.) is aanvallend voetballen en fouten afdwingen, dat willen wij ook." Met een elfde plaats in de Eredivisie valt NEC in vergelijking met vorig seizoen een beetje tegen. Bosz vindt dat het wel een ploeg is om rekening mee te houden. "Ze zijn goede spelers kwijtgeraakt, maar wij ook. Als club moet je daar niet over klagen, dat gebeurt altijd bij Nederlandse clubs. Gelukkig blijven er van onderaf spelers bijkomen en onze taak als trainer is om ze beter te maken."

"Fijner om moeilijke keuzes te maken dan geen keuze te hebben."

PSV is gezien de koppositie de favoriet in het Goffertstadion. Bosz kan beschikken over een vrijwel fitte selectie, waarbij verdediger Sergiño Dest en middenvelder Paul Wanner twijfelgevallen zijn. "Ik heb veel te kiezen, dat heb ik graag. Het is niet makkelijk, maar het is fijner om moeilijke keuzes te maken dan geen keuze te hebben." Na NEC wacht dinsdag de uitwedstrijd tegen Real Madrid. Bosz wil net als over De Bruyne niks zeggen over het treffen met de Spaanse grootmacht.