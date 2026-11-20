Zieke kapster heeft eigen bedrijf en geeft sportles, baas wil ontslag
Een kapster meldt zich ziek, maar staat ondertussen sportlessen te geven in een sportschool. Haar bazen vertrouwen het niet, gaan zelf kijken en filmen de vrouw. Ook blijkt ze een eigen bedrijfje te hebben en zich op Instagram als sportcoach te presenteren. Het leidt tot een hoogopgelopen ruzie bij een kapsalon in Helmond. De werkgever wil haar ontslaan, maar de rechter steekt daar een stokje voor.
De kapster werkt sinds 2020 bij de kapsalon. Ze kampt al langer met gezondheidsproblemen en is van mei 2024 tot eind mei 2025 arbeidsongeschikt.
Boze appjes
Dat leidde eerder al tot irritatie bij haar werkgever. Als ze zich in april 2024 via WhatsApp ziekmeldt, reageert haar baas boos. Die klaagt dat er op het laatste moment geen vervanging geregeld kan worden en schrijft: "Ik ben dit echt spuugzat."
In oktober 2025 begint de vrouw een openbaar Instagramaccount waarop ze zich presenteert als sportcoach. Ook schrijft ze zich op 13 oktober bij de Kamer van Koophandel in met een eigen bedrijf voor groepslessen, coaching en personal training.
Zware pijnklachten
Op 1 november meldt de vrouw zich opnieuw ziek. In een WhatsApp-bericht aan haar baas vertelt ze over hevige pijn op haar borst en rug. Ze schrijft dat ze mogelijk weer morfine nodig heeft en niets meer kan. Een week later laat ze haar collega's via WhatsApp weten dat ze een extreem pijnlijke zenuwaanval heeft gehad en nog altijd last heeft van de morfine.
Ondertussen horen haar werkgevers geruchten dat ze in een sportschool werkt. Op 11 november gaan twee leidinggevenden zelf kijken. Ze zien haar auto staan en treffen haar binnen in bedrijfskleding van de sportschool, terwijl ze als instructeur bezig is. Ze maken opnames met hun telefoon.
De vrouw is woedend over het bezoek. In een WhatsApp-bericht laat ze weten dat ze zich in haar privacy aangetast voelt. Volgens haar is het aan de bedrijfsarts om te beoordelen of ze kan werken.
Geen betaalde lessen
Volgens de eigenaar en manager van de sportschool gaf de vrouw slechts incidenteel groepslessen. Ze kreeg daarvoor niet betaald en deed het uit persoonlijke interesse.
De rechter vindt de twijfel van de werkgever begrijpelijk, maar benadrukt dat de bedrijfsarts moet beoordelen wat iemand tijdens ziekte wel en niet kan. Die stelt vast dat de vrouw door ziekte beperkt is in haar werk.
Dat de vrouw daadwerkelijk ernstig ziek was, blijkt uit de uitspraak van de kantonrechter in Eindhoven. Twee dagen na het bezoek van haar bazen aan de sportschool werd ze met een eenzijdige verlamming opgenomen in het ziekenhuis. Daar verbleef ze dertien dagen. Vervolgens begon een revalidatietraject van negen maanden.
Salaris stopgezet
De relatie tussen de kapster en haar werkgever raakt ernstig verstoord. De bedrijfsarts adviseert mediation, maar de kapsalon wil eerst zonder mediator met haar praten. Als ze dat weigert, stopt het bedrijf in april 2026 haar salaris.
De vrouw stapt naar de rechter en krijgt gelijk. De kapsalon moet haar achterstallige loon alsnog betalen, met een wettelijke verhoging en rente.
Ook de poging van de werkgever om haar te ontslaan mislukt. Volgens de rechtbank hangt de verstoorde arbeidsrelatie nauw samen met haar ziekte. Daarom geldt het wettelijke ontslagverbod en blijft haar arbeidsovereenkomst in stand.