Een kapster meldt zich ziek, maar staat ondertussen sportlessen te geven in een sportschool. Haar bazen vertrouwen het niet, gaan zelf kijken en filmen de vrouw. Ook blijkt ze een eigen bedrijfje te hebben en zich op Instagram als sportcoach te presenteren. Het leidt tot een hoogopgelopen ruzie bij een kapsalon in Helmond. De werkgever wil haar ontslaan, maar de rechter steekt daar een stokje voor.

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De kapster werkt sinds 2020 bij de kapsalon. Ze kampt al langer met gezondheidsproblemen en is van mei 2024 tot eind mei 2025 arbeidsongeschikt. Boze appjes

Dat leidde eerder al tot irritatie bij haar werkgever. Als ze zich in april 2024 via WhatsApp ziekmeldt, reageert haar baas boos. Die klaagt dat er op het laatste moment geen vervanging geregeld kan worden en schrijft: "Ik ben dit echt spuugzat." In oktober 2025 begint de vrouw een openbaar Instagramaccount waarop ze zich presenteert als sportcoach. Ook schrijft ze zich op 13 oktober bij de Kamer van Koophandel in met een eigen bedrijf voor groepslessen, coaching en personal training. Zware pijnklachten

Op 1 november meldt de vrouw zich opnieuw ziek. In een WhatsApp-bericht aan haar baas vertelt ze over hevige pijn op haar borst en rug. Ze schrijft dat ze mogelijk weer morfine nodig heeft en niets meer kan. Een week later laat ze haar collega's via WhatsApp weten dat ze een extreem pijnlijke zenuwaanval heeft gehad en nog altijd last heeft van de morfine.