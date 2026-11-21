Een medewerker van het filiaal van Domino's Pizza aan de Thomas van Aquinostraat in Tilburg is tijdens de overval die rond middernacht plaatsvond bedreigd met een mes. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend. De dader ging er met geld vandoor.

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De overvaller is een donkere man van zo'n 1,80 meter lang. Hij is slank en droeg op het moment van de overval een zwarte jas met capuchon. Die jas heeft een wit vierkant logo op de linkerborst en een wit logo op de rechterschouder aan de achterkant .