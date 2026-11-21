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Overvaller bedreigde medewerker Domino's Pizza met mes en maakte geld buit
• Aangepast
Een medewerker van het filiaal van Domino's Pizza aan de Thomas van Aquinostraat in Tilburg is tijdens de overval die rond middernacht plaatsvond bedreigd met een mes. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend. De dader ging er met geld vandoor.
De overvaller is een donkere man van zo'n 1,80 meter lang. Hij is slank en droeg op het moment van de overval een zwarte jas met capuchon. Die jas heeft een wit vierkant logo op de linkerborst en een wit logo op de rechterschouder aan de achterkant .
Andere kenmerken:
- Een zwarte trainingsbroek met een wit logo op de voorkant van het linkerbeen.
- Donkere schoenen.
- Een bril met een zwart zogenoemd clubmasters-montuur.
- Grijze werkhandschoenen met zwarte handpalmen en een witte tekst op de rug van de hand.
De overvaller had een blauwe Albert Heijn-tas bij zich. Hij vluchtte richting de Albertus Magnusstraat en de Athanasiusstraat.
Tweede keer in korte tijd
Het is al de tweede keer in korte tijd dat dit filiaal doelwit van overvallers is. Een maand geleden vond hier ook al een overval plaats en ook in het verleden sloegen overvallers hier al eens hun slag. Het filiaal is pas sinds kort op donderdag, vrijdag en zaterdag tot middernacht open.
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