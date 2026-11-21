Een vijfjarig meisje uit Geffen blijkt begin deze maand te zijn overleden na het eten van een giftige paddenstoel. Om welke paddenstoel het gaat, is officieel niet bekendgemaakt. Het lijkt te gaan om een groene knolamaniet, die zijn zeer giftig en smaken niet vies.

Het meisje werd ernstig ziek op maandag 2 november. Vervolgens werd op sociale media en in whatsapp-groepen uit Geffen meteen gewaarschuwd voor het eten van paddenstoelen. Niet veel later werd op diezelfde kanalen een oproep gedeeld voor het schenken van een donorlever. Het gif had dit orgaan van de kleuter zwaar aangetast.

Overleden

Het meisje is die maandag naar het Universitair Medisch Centrum Groningen gebracht, waar ze gespecialiseerd zijn in het transplanteren van levers. De oproep heeft niet geholpen. Op dinsdag is de kleuter overleden.

Verraderlijk

Volgens boswachter Frans Kapteijns zijn er in Nederland meerdere giftige paddenstoelen, maar is de groene knolamaniet de enige die dodelijk kan zijn.



Direct na het eten van de amaniet merkt diegene nog niets. Soms krijgt iemand pas een dag later klachten als misselijkheid, buikpijn en diarree. Die klachten zwakken na enige tijd af, wat erg verraderlijk is omdat in die periode de organen worden aangetast.

Pas twee dagen na het eten van deze giftige paddenstoel en soms zelfs later beginnen organen het daadwerkelijk te begeven. Alleen een transplantatie kan dan iemands leven nog redden.