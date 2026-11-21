De motorschool van Marcel van Drunen was net vier dagen verhuisd van Eindoven naar het Belgische Lommel, toen dieven negen van zijn crossmotoren hebben gestolen. De voormalig kampioen wil niets liever dan zijn motoren terugvinden. "Je praat over bijna honderdduizend euro schade", zegt hij zaterdag.

Motoren ook getankt Negen van zijn crossmotoren waren die nacht weggehaald. Hij zag op camerabeelden van zijn overbuurman hoe de dieven rond twee uur het pand binnen gingen en een uur later wegreden met zijn motoren. "Ze hebben de motoren ook nog getankt. Er stond een tank met veertig liter benzine."

De grond zakte onder Marcels voeten vandaan toen hij donderdagochtend bij zijn bedrijfspand in Lommel kwam. De roldeur stond open. "Hoe kan dat? Die deur had ik toch dichtgedaan", vroeg hij zich meteen af.

Marcels motoren stonden nog maar net dagen in de loods. Hij had zijn rijschool met motoren net die week verhuisd. Zijn rijopleiding zat daarvoor in Eindhoven. Hij richtte die op toen hij stopte met zijn carrière als motorcrosser. Hij pakte onder meer een Nederlandse en drie Duitse titels.

Door financiële redenen zet hij zijn bedrijf voort in Lommel. Maar door de diefstal zit hij nu zonder de motoren. Een flinke tegenslag. "Er was nog geen alarm en de nieuwe locatie was nog niet verzekerd", vertelt Marcel.

10 tot 11 duizend euro per stuk

De motorschool-eigenaar legt uit dat zijn motoren niet meer de nieuwste waren en dus heel geschikt waren voor zijn lessen. "Nu moet ik nieuwe gaan halen", zegt hij. "Dan praat je over bijna 100 duizend euro aan schade. Motoren kosten 10 tot 11 duizend euro per stuk."

Na de diefstal kreeg hij een opmerkelijk berichtje op zijn telefoon binnen, zo zegt hij. "Voor 7000 duizend euro zou ik de gouden tip naar de motoren krijgen. Dat ging ik niet betalen. Uiteindelijk kwamen we op een bedrag van 750 euro. Dat heb ik uit wanhoop betaald. Maar toen is het contact verbroken."

Marcel zegt aangifte te hebben gedaan bij de politie in Lommel. Die zijn zaterdag niet bereikbaar.