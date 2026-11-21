Tandarts Bas E. 'ernstig bezorgd over veiligheid' na eigen nazi-sympathieën
Tandarts Bas E. uit Oeffelt, die deze week door Zembla werd ontmaskerd als nazi-sympathisant, is "ernstig bezorgd" over zijn eigen veiligheid. Dat laat hij weten in berichten aan Omroep Brabant.
Woensdag onthulde Zembla dat op het erf van de vrijstaande woning van Bas E. kooigevechten van neonazi's zijn gehouden. Daarvoor was speciaal een tent met een vechtkooi neergezet.
Deelnemers werden knock-out geslagen, bezoekers kwamen uit heel Europa. Op beelden is te zien hoe veelvuldig de Hitlergroet werd gebracht. Tijdens de bijeenkomst vraagt de tandarts aan de bezoekers om niet te hard te roepen. "Iedereen schreeuwt 'Sieg Heil'. Dat zit wel in mijn hart, maar ik wil niet dat de hele buurt het hoort", zegt hij.
Zomerjurkje en bivakmuts
Op de beelden is verder te zien hoe het dochtertje van E. met een zomerjurkje aan en een bivakmuts op bij de gevechten staat te kijken. Ze heeft een knuffel onder haar arm.
Na de onthulling van Zembla hebben E. en zijn vrouw Omroep Brabant bij hen thuis te woord gestaan. In dat interview claimt E. overvallen te zijn door het gewelddadige en neonazistische karakter van de bijeenkomst. In werkelijkheid was hij volgens Zembla al een maand voor de kooigevechten toegevoegd aan een chatgroep waarin allerlei praktische zaken werden besproken, waaronder de risico's van de hitte voor vechters.
Vrijdag agenten bij woning
E. zegt nu ernstig bezorgd te zijn over de persoonlijke veiligheid van zichzelf en zijn vrouw, hun minderjarige kind en over de veiligheid rond de woning en onderneming. "Wij hebben donderdagmiddag twee politie-agenten op bezoek gekregen die zorgen hebben geuit t.a.v. onze veiligheid", laat hij ook weten.
De politie bevestigt desgevraagd dat er agenten bij E. op bezoek zijn geweest. Een woordvoerder wil in het kader van de privacy niet zeggen met welk doel die agenten daar waren.
Eerder werd bekend dat de politie en het OM zich buigen over de beelden van Zembla en bekijken of er strafbare feiten zijn gepleegd.
Omdat voor Omroep Brabant niet duidelijk wordt óf er dreigementen zijn en hoe ernstig die zijn, en er een kind bij betrokken is, heeft de hoofdredactie besloten in te gaan op het verzoek van de tandarts om zijn achternaam te verwijderen en de gezichten van hem en zijn vrouw te blurren.