Tandarts Bas E. uit Oeffelt, die deze week door Zembla werd ontmaskerd als nazi-sympathisant, is "ernstig bezorgd" over zijn eigen veiligheid. Dat laat hij weten in berichten aan Omroep Brabant.

Christel van Bebber Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Woensdag onthulde Zembla dat op het erf van de vrijstaande woning van Bas E. kooigevechten van neonazi's zijn gehouden. Daarvoor was speciaal een tent met een vechtkooi neergezet. Deelnemers werden knock-out geslagen, bezoekers kwamen uit heel Europa. Op beelden is te zien hoe veelvuldig de Hitlergroet werd gebracht. Tijdens de bijeenkomst vraagt de tandarts aan de bezoekers om niet te hard te roepen. "Iedereen schreeuwt 'Sieg Heil'. Dat zit wel in mijn hart, maar ik wil niet dat de hele buurt het hoort", zegt hij. Zomerjurkje en bivakmuts

Op de beelden is verder te zien hoe het dochtertje van E. met een zomerjurkje aan en een bivakmuts op bij de gevechten staat te kijken. Ze heeft een knuffel onder haar arm.