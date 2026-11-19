De politie onderzoekt de beelden die te zien zijn in de Zembla-documentaire over vechttoernooien van neonazistische vechtclubs. "We zijn op de hoogte van de beelden en met het Openbaar Ministerie wordt onderzocht of er strafbare feiten worden begaan", laat een woordvoerder van de politie donderdag weten.

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In de Zembla-aflevering zijn beelden te zien van kooigevechten op geheime locaties in Nederland, georganiseerd door neonazistische netwerken. Daarbij kwam onder meer aan het licht dat Ramon van Asch , de fractievoorzitter van de Bossche FVD, bij een vechttoernooi was.

De woordvoerder zegt dat het OM vervolgens kan besluiten verdachten te vervolgen.

Forum voor Democratie heeft in totaal zes leden geroyeerd, waaronder Luc Kluytmans uit Sint-Oedenrode. Volgens Zembla nam Kluytmans zelf deel aan een neonazistisch kooigevecht in Groningen.

Reactie kabinet

Het kabinet reageerde donderdag in een kamerbrief ook op de uitzending. "De door Zembla gemaakte beelden zijn weerzinwekkend", is in de brief te lezen.

"Dit soort buitensporig geweld en overduidelijke rechts-extremistische uitingen gaan alle perken te buiten. Strafvervolging is slechts een deel van de Nederlandse aanpak voor het tegengaan van alle vormen van extremisme terrorisme."

Zo moet volgens het kabinet onder andere ook ingezet worden op het op tijd herkennen van radicalisering. Professionals kunnen daarvoor trainingen krijgen.