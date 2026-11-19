FVD gooit ook Luc (20) uit partij: deed mee aan neonazistisch kooigevecht
Net als de fractievoorzitter van Forum voor Democratie (FVD) in Den Bosch, Ramon van Asch, is ook de 20-jarige Luc Kluytmans uit Sint-Oedenrode door zijn partij geroyeerd als lid. Ook Kluytmans is niet meer welkom bij de FVD. Aanleiding is een uitzending van het tv-programma Zembla waarin beide mannen te zien zijn tijdens neonazistische kooigevechten.
Luc Kluytmans (20) uit Sint-Oedenrode is het tweede door FVD geroyeerde lid uit Brabant. Volgens Zembla nam Kluytmans zelf deel aan een neonazistisch kooigevecht in Groningen. Beelden daarvan zijn te zien in de uitzending van woensdagavond.
De 20-jarige is lid van de jongerentak van de partij, de JFVD, en is volgens Zembla ook lid van de neonazistische groep Wolvenrad, die jaarlijks in Luxemburg een herdenkingsbijeenkomst ter ere van Hitler houdt.
Non-actief
Zowel Van Asch als Kluytmans zijn actief voor de FVD-maaltijdservice EerlijkEten dat het hoofdkantoor in Schijndel heeft. Beide mannen zijn naar aanleiding van de Zembla-uitzending op non-actief gezet, meldt het bedrijf op social media.
"Wij willen met klem benadrukken dat er geen enkele banden zijn tussen EerlijkEten en de getoonde groepen. Ook nemen we ten volste afstand van het gedachtegoed en de uitingen die gedaan zijn door de personen in de documentaire. Lopende een intern onderzoek zijn betreffende medewerkers op non-actief gesteld."
Kluytmans was een van de gezichten van het bedrijf dat producten van Nederlandse boeren aan huis bezorgd. Op de instagrampagina van EerlijkEten zijn tientallen video's waarin hij onder andere rundvleespakketten aanprijst donderdag niet meer te vinden.
EerlijkEten is door voormalig FVD-kopman Thierry Baudet opgericht, maar in een verklaring is te lezen: "EerlijkEten is een apolitiek bedrijf. Wij steunen de boerensector in Nederland en pogen via ons netwerk het beste vlees ter wereld aan te bieden aan consumenten." Op vragen van Omroep Brabant over de kwestie heeft EerlijkEten nog niet gereageerd.
Tweede Brabander
Kluytmans is de tweede Brabander die uit FVD is gezet. Eerder stapte Ramon van Asch al op als gemeenteraadslid in Den Bosch, nadat ook hij door FVD uit de partij was gezet. Op beelden is te zien dat Van Asch met een baby op zijn arm aanwezig is bij een extreemrechts kooigevechttoernooi in Oeffelt. Bezoekers met bivakmutsen brachten de Hitlergroet en riepen nazileuzen.
Van Asch zegt in een verklaring dat hij er op uitnodiging van een vriend was en niet wist waar hij terecht zou komen. Hij zegt vrijwel meteen te zijn vertrokken. "Dit blijkt uit het feit dat ik er met mijn zoontje heenging." Hij heeft zijn zetel in de gemeenteraad ter beschikking gesteld.