Net als de fractievoorzitter van Forum voor Democratie (FVD) in Den Bosch, Ramon van Asch, is ook de 20-jarige Luc Kluytmans uit Sint-Oedenrode door zijn partij geroyeerd als lid. Ook Kluytmans is niet meer welkom bij de FVD. Aanleiding is een uitzending van het tv-programma Zembla waarin beide mannen te zien zijn tijdens neonazistische kooigevechten.

Ruud Ritzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Luc Kluytmans (20) uit Sint-Oedenrode is het tweede door FVD geroyeerde lid uit Brabant. Volgens Zembla nam Kluytmans zelf deel aan een neonazistisch kooigevecht in Groningen. Beelden daarvan zijn te zien in de uitzending van woensdagavond. De 20-jarige is lid van de jongerentak van de partij, de JFVD, en is volgens Zembla ook lid van de neonazistische groep Wolvenrad, die jaarlijks in Luxemburg een herdenkingsbijeenkomst ter ere van Hitler houdt. Non-actief

Zowel Van Asch als Kluytmans zijn actief voor de FVD-maaltijdservice EerlijkEten dat het hoofdkantoor in Schijndel heeft. Beide mannen zijn naar aanleiding van de Zembla-uitzending op non-actief gezet, meldt het bedrijf op social media.