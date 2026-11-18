Ramon van Asch stopt als raadslid voor Forum voor Democratie (FVD) in Den Bosch. Dat meldt de landelijke FVD op X. Van Asch was aanwezig bij een vechtwedstrijd van neonazi's in Oeffelt, waar de Hitlergroet werd gebracht en nazileuzen werden geroepen. Na onthullingen van onderzoeksprogramma Zembla heeft FVD hem gevraagd op te stappen. Volgens de partij heeft hij daarmee ingestemd.

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

FVD laat in een verklaring op X weten geschrokken te zijn van de berichtgeving. De partij zegt met afkeuring kennis te hebben genomen van de aanwezigheid van twee FVD-leden bij een vechtwedstrijd van een extremistische groep. Volgens het partijbestuur waren bij die bijeenkomst sprake van "onacceptabele gedragingen en standpunten". FVD heeft daarom besloten beide leden uit de partij te zetten. Daarnaast is Van Asch gevraagd zijn zetel in de Bossche gemeenteraad op te geven. "Aan dit verzoek heeft hij gehoor gegeven", schrijft de partij.

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Reactie Ramon van Asch



Op de website van Forum voor Democratie geeft Ramon van Asch een reactie: "In de uitzending van Zembla is te zien dat ik aanwezig was bij een bevreemdend evenement, afgelopen juni. Ik was hiervoor uitgenodigd door een kennis zonder te weten wat precies de toedracht was. Dit blijkt o.a. uit het feit dat ik er met mijn zoontje heenging (zoals ook te zien is op de beelden). Kort na aankomst merkte ik dat de situatie anders was dan ik me had voorgesteld. Ik zag sommige bezoekers een masker op doen, en een scheidsrechter een boksgevecht aankondigen. Vrijwel direct na aanvang van die wedstrijd ben ik naar huis vertrokken, en ik heb dan ook verder niets meegekregen van wat er na dat moment nog op dat evenement gebeurde. Het spreekt voor zich dat het nooit mijn bedoeling is geweest om Forum voor Democratie met deze organisatie - die voor mij ook onbekend was - in verband te brengen. Om niettemin alle schijn van betrokkenheid weg te nemen, aanvaard ik het royement en heb ik gehoor gegeven aan het verzoek van het partijbestuur om mijn zetel in de gemeenteraad van Den Bosch op te geven."