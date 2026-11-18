Neonazi-onthullingen kosten Ramon van Asch zijn plek in gemeenteraad
Ramon van Asch stopt als raadslid voor Forum voor Democratie (FVD) in Den Bosch. Dat meldt de landelijke FVD op X. Van Asch was aanwezig bij een vechtwedstrijd van neonazi's in Oeffelt, waar de Hitlergroet werd gebracht en nazileuzen werden geroepen. Na onthullingen van onderzoeksprogramma Zembla heeft FVD hem gevraagd op te stappen. Volgens de partij heeft hij daarmee ingestemd.
FVD laat in een verklaring op X weten geschrokken te zijn van de berichtgeving. De partij zegt met afkeuring kennis te hebben genomen van de aanwezigheid van twee FVD-leden bij een vechtwedstrijd van een extremistische groep.
Volgens het partijbestuur waren bij die bijeenkomst sprake van "onacceptabele gedragingen en standpunten". FVD heeft daarom besloten beide leden uit de partij te zetten.
Daarnaast is Van Asch gevraagd zijn zetel in de Bossche gemeenteraad op te geven. "Aan dit verzoek heeft hij gehoor gegeven", schrijft de partij.
Reactie Ramon van Asch
Op de website van Forum voor Democratie geeft Ramon van Asch een reactie: "In de uitzending van Zembla is te zien dat ik aanwezig was bij een bevreemdend evenement, afgelopen juni. Ik was hiervoor uitgenodigd door een kennis zonder te weten wat precies de toedracht was. Dit blijkt o.a. uit het feit dat ik er met mijn zoontje heenging (zoals ook te zien is op de beelden).
Kort na aankomst merkte ik dat de situatie anders was dan ik me had voorgesteld. Ik zag sommige bezoekers een masker op doen, en een scheidsrechter een boksgevecht aankondigen. Vrijwel direct na aanvang van die wedstrijd ben ik naar huis vertrokken, en ik heb dan ook verder niets meegekregen van wat er na dat moment nog op dat evenement gebeurde.
Het spreekt voor zich dat het nooit mijn bedoeling is geweest om Forum voor Democratie met deze organisatie - die voor mij ook onbekend was - in verband te brengen. Om niettemin alle schijn van betrokkenheid weg te nemen, aanvaard ik het royement en heb ik gehoor gegeven aan het verzoek van het partijbestuur om mijn zetel in de gemeenteraad van Den Bosch op te geven."
Hitlergroeten bij kooigevecht
De maatregelen volgen op onthullingen van onderzoeksprogramma Zembla. Daaruit blijkt dat Van Asch afgelopen zomer aanwezig was bij een vechtwedstrijd in een partytent in Oeffelt. De bijeenkomst werd georganiseerd door een groep uit een internationaal netwerk van extreemrechtse vechtsportclubs.
Tijdens het evenement brachten deelnemers en bezoekers herhaaldelijk de Hitlergroet en riepen ze "Sieg Heil". Zembla filmde Van Asch toen hij de tent verliet met een baby op zijn arm. Het onderzoek laat ook zien dat andere mensen uit de omgeving van FVD banden hebben met neonazistische groepen.
Partij grijpt alsnog in
Opvallend is dat FVD eerder nog heel anders reageerde op de onthullingen. Ralf Dekker, fractievoorzitter van FVD in de Tweede Kamer, zei tegen de NOS dat hij er geen problemen mee had dat jonge partijleden zulke bijeenkomsten bezoeken.
"Iedereen moet gaan waar hij wil", zei Dekker tegen de NOS. Volgens hem is het goed dat jongeren zich breed oriënteren. "Dat vind ik helemaal niet problematisch."
Later kwam het landelijke partijbestuur dus met een veel stevigere reactie. Van Asch en een ander lid zijn geroyeerd en het Bossche raadslid is gevraagd zijn plek in de Bossche gemeenteraad op te geven. Wanneer zijn vertrek officieel wordt verwerkt en wie hem opvolgt, is nog niet bekend.