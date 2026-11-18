De Bossche FVD-fractievoorzitter Ramon van Asch was afgelopen juni aanwezig bij kooigevechten van neonazi's in Oeffelt. In een tent op het erf van een woning sloegen deelnemers elkaar knock-out. Toeschouwers brachten de Hitlergroet en riepen "Sieg Heil". Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma Zembla. Van Asch is op beelden te zien met een baby op zijn arm.

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Zembla deed samen met de Vlaamse omroep VRT onderzoek naar een gewelddadig netwerk van neonazi's. De onderzoekers kregen toegang tot geheime beelden van bijeenkomsten waarbij leden van extreemrechtse groepen met elkaar vechten. Een van die bijeenkomsten was afgelopen juni in Oeffelt, in de gemeente Land van Cuijk. Op het erf van een vrijstaande woning was een tent neergezet met daarin een vechtkooi. Baby op zijn arm

Op de beelden is te zien hoe mannen elkaar slaan en wurgen. Sommige vechters raken bewusteloos en moeten door aanwezige hulpverleners worden bijgebracht. Ondertussen brengen toeschouwers de Hitlergroet.