Bossche FVD-voorman met baby bij neonazistisch kooigevecht in Oeffelt
De Bossche FVD-fractievoorzitter Ramon van Asch was afgelopen juni aanwezig bij kooigevechten van neonazi's in Oeffelt. In een tent op het erf van een woning sloegen deelnemers elkaar knock-out. Toeschouwers brachten de Hitlergroet en riepen "Sieg Heil". Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma Zembla. Van Asch is op beelden te zien met een baby op zijn arm.
Zembla deed samen met de Vlaamse omroep VRT onderzoek naar een gewelddadig netwerk van neonazi's. De onderzoekers kregen toegang tot geheime beelden van bijeenkomsten waarbij leden van extreemrechtse groepen met elkaar vechten.
Een van die bijeenkomsten was afgelopen juni in Oeffelt, in de gemeente Land van Cuijk. Op het erf van een vrijstaande woning was een tent neergezet met daarin een vechtkooi.
Baby op zijn arm
Op de beelden is te zien hoe mannen elkaar slaan en wurgen. Sommige vechters raken bewusteloos en moeten door aanwezige hulpverleners worden bijgebracht. Ondertussen brengen toeschouwers de Hitlergroet.
Onder de aanwezigen is Ramon van Asch, fractievoorzitter van Forum voor Democratie (FVD) in de gemeenteraad van Den Bosch.
Zembla filmde hem toen hij de tent verliet met een baby op zijn arm. Hij bevestigt dat hij bij de bijeenkomst aanwezig was, maar wil er verder niets over zeggen.
Van Asch stond vorig jaar ook op de kandidatenlijst van FVD voor de Tweede Kamer. Hij was tot voor kort medewerker van de Tweede Kamerfractie. Eerder werd hij zelf drie keer veroordeeld voor mishandeling.
Tandarts stelde terrein beschikbaar
Het vechttoernooi vond plaats op het erf van een tandarts uit de regio. Volgens Zembla was de man zelf ook aanwezig, samen met zijn vrouw en hun zevenjarige dochter.
De tandarts zegt dat hij zijn terrein op verzoek van een vriend beschikbaar stelde. Hij ontkent de ideeën van de nazi's aan te hangen. Later liet hij Zembla weten spijt te hebben. Hij zegt dat hij onvoldoende besefte waar hij aan begon.
Banden met FVD
Het onderzoek van Zembla laat zien dat meerdere mensen uit de omgeving van FVD banden hebben met neonazistische groepen. Twee leden van de jongerenafdeling van FVD deden zelf mee aan zulke gevechten. Ze zijn volgens Zembla ook aangesloten bij Wolvenrad, een groep die Adolf Hitler vereert. De leden komen onder meer bijeen in Luxemburg, waar ze de geboortedag van Hitler herdenken. Bij zo'n bijeenkomst werden boeken van Joodse schrijvers verbrand.
Reactie FVD
Forum voor Democratie laat aan Zembla weten niet bekend te zijn met de bijeenkomst in Oeffelt en de organisaties waarmee Van Asch in verband wordt gebracht.
Volgens de partij is er geen samenwerking met Wolvenrad. Ook benadrukt FVD tegen iedere vorm van geweld te zijn.