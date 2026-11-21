Wethouder Jeroen van den Bosch uit Vlijmen is op 58-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van darmkanker. Dat maakt de gemeente Heusden zaterdag bekend. De wethouder kreeg in juni 2023 de diagnose, nadat de ziekte aan het licht kwam via het bevolkingsonderzoek. Op dat moment had hij geen merkbare gezondheidsklachten.

De Heusdense wethouder bleef ondanks zijn ziekte zo lang mogelijk aan het werk namens Gemeentebelangen. In 2023 werd Van den Bosch benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn maatschappelijke inzet en betrokkenheid bij anderen.

Hart voor de zorg

Tijdens zijn ziekte zette hij zich bovendien in voor een betere uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners. Hij pleitte voor een centraal elektronisch patiëntendossier, zodat artsen beschikken over een completer beeld van patiënten en behandelingen beter op elkaar kunnen afstemmen.

De gemeente roemt zijn moed, openheid, positiviteit en aandacht voor de ander. "We gaan Jeroen missen om alles wat hij deed, maar vooral om wie hij was."

Van den Bosch laat zijn vrouw Anja en drie dochters achter.