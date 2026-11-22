Dodelijkste paddenstoel ter wereld groeit gewoon in Brabantse bossen
"De groene knolamaniet is de dodelijkste paddenstoel van de wereld en groeit gewoon in Nederland", vertelt boswachter Helmut van Pelt tijdens een wandeling in de Bredase bossen. Hoe giftig sommige paddenstoelen zijn, bleek toen een 5-jarig meisje uit Geffen overleed na het eten van een schimmel.
Al snel heeft boswachter Van Pelt een groene knolamaniet gevonden. "Kijk, hier staan twee mooie exemplaren. Ik kom deze soort vaak tegen. Ze zijn niet zeldzaam", legt hij uit.
"Je vindt ze vooral in loofbossen, parken en lanen bij eiken en beuken. Net als andere paddenstoelen zie je ze vooral in de herfst. Als het dan ook nog relatief warm en nat is, schieten ze uit de grond."
Waar de meeste giftige paddenstoelen niet lekker zijn en dus uitgespuugd worden, is de dodelijkste variant volgens overlevenden mild van smaak. "Wat de groene knolamaniet daarnaast verraderlijk gevaarlijk maakt, is haar uiterlijk. Ze lijkt erg op een gewone champignon", vertelt de boswachter.
'Lijken op elkaar'
"Kijk, ik heb net twee paddenstoelen geplukt die erg op elkaar lijken. Alleen is die in mijn rechterhand bij een kleine hoeveelheid dodelijk en die in mijn linkerhand kun je eten", onderwijst Van Pelt.
"Dit zijn de verschillen", gaat hij verder. "Die in mijn rechterhand heeft een verdikking, een knolletje, bij de wortels. Het hoedje van de giftige heeft een groene gloed. En dan het laatste verschil: het hoedje van de dodelijke versie heeft een randje rondom het einde. Dat is wel lastiger te herkennen."
Ook Jan Kuster van Natuurorganisatie IVN Oisterwijk kent de gevaren van giftige paddenstoelen. Hij ziet af en toe mensen in de bossen padenstoelen plukken, ondanks dat dit daar verboden is.
'Iedereen afraden'
Wie betrapt wordt riskeert een boete vanaf 100 euro voor stroperij. "In sommige bossen mag het wel", weet Jan. "Maar ik wil het iedereen afraden. Je neemt toch een risico en kunt erg ziek worden van een verkeerde paddenstoel."
De IVN-man weet natuurlijk ook van de dodelijke groene knolamaniet. "Een kleine hoeveelheid van dertig gram kan een volwassene doden. Ook de andere, minder giftige paddenstoelen zorgen voor ellende. Je wordt misselijk, krijgt darmklachten en je moet overgeven. Laat die paddenstoelen dus vooral staan."
De gesprekken met Helmut van Pelt en Jan Kuster waren al gevoerd voordat bekend was dat het meisje uit Geffen was overleden door de giftige paddenstoel.