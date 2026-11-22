"De groene knolamaniet is de dodelijkste paddenstoel van de wereld en groeit gewoon in Nederland", vertelt boswachter Helmut van Pelt tijdens een wandeling in de Bredase bossen. Hoe giftig sommige paddenstoelen zijn, bleek toen een 5-jarig meisje uit Geffen overleed na het eten van een schimmel.

Femke de Jong Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Al snel heeft boswachter Van Pelt een groene knolamaniet gevonden. "Kijk, hier staan twee mooie exemplaren. Ik kom deze soort vaak tegen. Ze zijn niet zeldzaam", legt hij uit. "Je vindt ze vooral in loofbossen, parken en lanen bij eiken en beuken. Net als andere paddenstoelen zie je ze vooral in de herfst. Als het dan ook nog relatief warm en nat is, schieten ze uit de grond."

De groene knolamaniet is berucht omdat de paddenstoel dodelijk kan zijn (foto: Esther Bakker).

Waar de meeste giftige paddenstoelen niet lekker zijn en dus uitgespuugd worden, is de dodelijkste variant volgens overlevenden mild van smaak. "Wat de groene knolamaniet daarnaast verraderlijk gevaarlijk maakt, is haar uiterlijk. Ze lijkt erg op een gewone champignon", vertelt de boswachter.

'Lijken op elkaar'

"Kijk, ik heb net twee paddenstoelen geplukt die erg op elkaar lijken. Alleen is die in mijn rechterhand bij een kleine hoeveelheid dodelijk en die in mijn linkerhand kun je eten", onderwijst Van Pelt. "Dit zijn de verschillen", gaat hij verder. "Die in mijn rechterhand heeft een verdikking, een knolletje, bij de wortels. Het hoedje van de giftige heeft een groene gloed. En dan het laatste verschil: het hoedje van de dodelijke versie heeft een randje rondom het einde. Dat is wel lastiger te herkennen."

In de rechterhand een dodelijke groene knolamaniet, met knol bij de wortels. De andere is eetbaar (foto: Jeugdjournaal).



