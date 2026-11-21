Twee lokalen van basisschool De Zeilberg in Deurne zijn vrijdagavond verwoest door een brand. Het vuur ontstond nadat kinderen onder de 12 jaar vuurwerk afstaken en op het dak gooiden. De school blijft voorlopig dicht. Maar wat gebeurt er eigenlijk als een kind onder de 12 zoiets doet? Krijgen ze een straf en wie draait op voor de schade?

De vlammen blijken lastig te bestrijden. Uiteindelijk gaan twee lokalen volledig verloren en komt het schoolgebouw vol rook te staan. Ook de centrale hal is afgeschreven en de andere lokalen liepen aanzienlijke rookschade op.

Het gaat vrijdagavond rond half acht mis wanneer twee kinderen met vuurwerk spelen op het schoolplein. Een jonge medeleerling beweert tegen Omroep Brabant dat ze het vuurwerk op het dak hebben gegooid, waarna brand ontstond.

De directeur laat weten dat De Zeilberg mogelijk nog maanden dicht blijft en dat het zelfs de vraag is of het gebouw überhaupt weer open kan. Voor de ruim driehonderd leerlingen moet daarom een andere plek worden gezocht.

Niet voor de rechter

Maar wie denkt dat de kinderen voor brandstichting voor de rechter moeten verschijnen, heeft het mis. In Nederland kunnen kinderen pas vanaf hun 12de strafrechtelijk worden vervolgd. Voor jongeren van 12 tot 18 jaar geldt in principe het jeugdstrafrecht, waarbij veel nadruk ligt op opvoeding en het voorkomen dat iemand opnieuw de fout ingaat.

Bij zulke jeugdstrafzaken kan bijvoorbeeld een taakstraf, boete of jeugddetentie volgen. Ook bestaat voor lichtere strafbare feiten een zogenaamde Halt-afdoening, waarbij een jongere zijn fout probeert recht te zetten bij bureau Halt, een instantie die jeugdcriminaliteit tegengaat. Dat kan bijvoorbeeld door excuses aan te bieden of mee te werken aan het vergoeden van schade.

Gesprek

Voor kinderen onder de 12 gaat dat allemaal dus niet op. Zij zullen niet op het strafbankje bij de rechter verschijnen en kunnen dus ook niet naar Halt. Wel kan de politie bijvoorbeeld met de ouders in gesprek gaan. Als er zorgen zijn over de ontwikkeling of thuissituatie van een kind, kan ook een zorgmelding bij Veilig Thuis worden gedaan.



Maar dat betekent niet dat niemand verantwoordelijk is voor de schade. Voor kinderen jonger dan 14 jaar zijn in principe de ouders of voogd aansprakelijk voor schade die het kind veroorzaakt.

Hulp voor het kind

Daarmee is de kous nog niet af. Als er zorgen zijn over een kind, kunnen ook hulpinstanties in beeld komen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp en wanneer een 12-minner in de fout gaat. Zij kunnen samen met ouders, school en hulpverleners bekijken wat er nodig is. Ook een school kan aan de bel trekken en helpen om een kind bij passende hulp terecht te laten komen.



Voor traditionele 'straffen' komen de kinderen dus niet in beeld. Alleen hun ouders of voogden kunnen beslissen over een eventuele sorry-tekening, huisarrest of een spreekwoordelijk pak rammel. Volgens de directeur van De Zeilberg is na de brand in ieder geval al een gesprek geweest tussen de politie en de ouders van de kinderen.