Al 25 jaar scheidsen ze samen amateurwedstrijden in het Brabantse voetbal. Jochem de Vries en Peter van der Leegte uit Nuenen zijn onafscheidelijk op het voetbalveld. Sterker nog: Peter twijfelt of hij ooit nog verder zou kunnen fluiten als Jochem niet meer zou komen. “Ik kan niet zonder hem.”

Alice van der Plas Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Jochem is een extra paar scherpe ogen op het voetbalveld. En hij is erg streng. Zo wijst Jochem er fijntjes op dat Peter en de verslaggeefster te dicht bij een speler staan te kletsen terwijl die een hoekschop wil nemen. “Je ziet dat ik meteen op mijn nummer wordt gezet”, lacht Peter. De twee besluiten nog even een warming-up te doen voordat hun eigen wedstrijd begint. Stretchen en wat rondjes lopen, ze doen alles samen. Jochem neemt zijn taak als assistent-scheids heel serieus. Voor de wedstrijd zaterdag tussen RPC in Eindhoven en FC Venlo controleert hij de netten van de goals. Checkt hij het bord voor de wissels. En geeft hij alle spelers die het veld op komen een high five. Ook durft hij gerust een gele of rode kaart te trekken. “Ruik ik bier, krijg je rood”, zo zegt hij onomwonden. Ook staat hij niet toe dat honden en katten zich het veld op wagen. Applaus

Jochem en Peter missen geen wedstrijd samen. “Hij is iedere zaterdag en zondag, als hij thuis is, met mij mee naar het voetballen”, zegt Peter. “Op televisie ziet hij wat de grensrechters doen. Hij doet precies hetzelfde. Het enige verschil is dat hij mee het veld opgaat. En hij fluit af, maar daar wil hij dan wel applaus voor hebben.”

En waag het als speler of toeschouwer niet om stilletjes op de scheidsrechterlijke beslissingen van Peter te vitten. Hij wordt meteen door Jochem ingelicht. “Hij is continu bezig met kijken wat de spelers doen. In de rust krijg ik dan te horen wat er fout gaat en wat er niet fout gaat. En wie er commentaar op mij heeft”, lacht Peter.

Alle spelers krijgen high five van scheids Jochem (foto: Alice van der Plas)

Soms is Jochem er niet bij, als hij op vakantie is bijvoorbeeld. “De spelers vragen altijd, is je maat er niet bij? Ook de tegenpartij kent hem. We komen overal in deze regio.” De voetballers in Nuenen en omgeving lopen met Jochem en Peter weg. En ze onderwerpen zich geduldig aan de strenge controles van Jochem die de wissels in de gaten houdt. Ook spelers die hem niet kennen. “Als de spelers het veld oplopen bij een wissel, roept hij ze terug”, zegt Peter. “Schoenen controleren en geen kettingen”, zegt Jochem resoluut. “En ze doen het allemaal”, zegt Peter. “Ook de leiders zeggen, jongens terug, de schoenen laten controleren. Het breekt het ijs.” Volgens Peter worden de spelers milder als Jochem op het veld is.

Jochem de Vries controleert voor de wedstrijd alles rondom het voetbalveld.