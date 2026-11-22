Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Liveblog

06:00 Opnieuw auto door brand verwoest in Drunen, dit keer peperdure Alfa Romeo Opnieuw is een auto uitgebrand achter cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen. Dit gebeurde rond kwart voor elf zaterdagavond op korte afstand van de plek waar donderdagavond ook al een auto in vlammen opging. Dit keer verwoestte het vuur bijzondere Alfa Romeo. Lees verder

05:52 Auto crasht tegen een boom in Boekel Een auto is zaterdag rond middernacht op een boom gebotst naast de Peelstraat in Boekel. Agenten hebben de bestuurder aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Hij is naar een politiebureau gebracht. Lees verder