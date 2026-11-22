De Waalwijkse influencer Vera Dijkmans (29), die miljoenen volgers heeft op Instagram, is terug in Nederland. Ze kwam zondagochtend aan op Schiphol. Dijkmans zat ruim anderhalve week vast in de VS. Ze belandde in een detentiecentrum van de Amerikaanse immigratiedienst ICE, vanwege problemen met haar verblijfsstatus.

Peter de Bekker Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Dijkmans trekt met haar foto's en video's over vechtsport een flink publiek: ze heeft 5,7 miljoen volgers op Instagram. Daarnaast is ze actief op het betaalde erotische platform OnlyFans. Dijkmans werd een kleine twee weken geleden aangehouden op luchthaven Newark in New Jersey. Volgens ICE was dit haar eigen schuld, omdat een rechter al op 26 mei had bepaald dat ze het land uit moest "nadat ze niet was komen opdagen bij haar immigratiehoorzitting". Haar tijdelijke verblijfsstatus zou zijn verlopen.

Volgens haar moeder Marianne had Vera de oproep voor de rechtszitting gemist, omdat ze veel op reis was. Grote zorgen

Haar familie maakte zich grote zorgen omdat de influencer werd vastgehouden in het beruchte detentiecentrum Delaney Hall. "De omstandigheden waaronder ze wordt vastgehouden, zijn niet humaan", vertelde haar moeder Marianne maandag aan Omroep Brabant. Volgens Vera's moeder heeft het verblijf in de gevangenis een zware wissel op haar dochter getrokken. "Vera is hierdoor ernstig verzwakt en heeft op dit moment vooral rust en tijd nodig om lichamelijk en geestelijk te herstellen", zo laat ze zondagochtend weten.

Vaker problemen

Vera Dijkmans had al vaker problemen met de Amerikaanse immigratiedienst. In 2019 werd ze al eens het land uitgezet, nadat ze illegaal de Verenigde Staten probeerde binnen te komen. In 2024 mocht de influencer opnieuw de Verenigde Staten in. Maar ook dat verblijf verliep volgens de Amerikaanse autoriteiten niet volgens de regels. Dijkmans zou langer in het land zijn gebleven dan was toegestaan. Daarom begonnen de autoriteiten in augustus 2025 een procedure om haar opnieuw uit te zetten.