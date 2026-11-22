Gian van Veen heeft het Brabantse onderonsje in de halve finale van de Grand Slam of Darts van Michael van Gerwen weten te winnen. De darter uit Andel wist al een jaar niet van de Vlijmenaar te winnen op het podium, maar won zondag met 16-11 in het Engelse Wolverhampton. In de finale treft Van Veen de Welshman Gerwyn Price.

David Kramer Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Deze wedstrijd is op voorhand al een kraker. De twee beste Brabantse darters nemen het tegen elkaar op, maar Van Gerwen was tot dit toernooi is een wat mindere vorm.



Begin op gelijke voet

Daar heeft hij op de tot nu toe Grand Slam geen last van, want eerder ging tegenstander James Wade voor de bijl en gooide Mighty Mike zelf een negendarter in de kwartfinale. Ook Gian van Veen begint weer te pieken richting het WK. Hij heeft de tweede plaats op de wereldranglijst al verzekerd na dit toernooi. De laatste vier onderlinge ontmoetingen tussen de Brabantse darters gingen naar Van Gerwen, maar aan het begin van de wedstrijd was er nog geen favoriet aan te wijzen. Bij de eerste pauze stond het dan ook 5-5, en de onderliggende statistieken waren nagenoeg gelijk. Kansen laten liggen

Na de onderbreking lieten beiden veel kansen liggen. Zo miste Van Veen zes pijlen op een dubbel, maar verzuimde de Vlijmenaar daarvan te profiteren. Ook vijf pijlen op de voorsprong voor hem raakten niet.