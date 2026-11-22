Van Veen verslaat Van Gerwen en gaat naar finale Grand Slam of Darts
Gian van Veen heeft het Brabantse onderonsje in de halve finale van de Grand Slam of Darts van Michael van Gerwen weten te winnen. De darter uit Andel wist al een jaar niet van de Vlijmenaar te winnen op het podium, maar won zondag met 16-11 in het Engelse Wolverhampton. In de finale treft Van Veen de Welshman Gerwyn Price.
Deze wedstrijd is op voorhand al een kraker. De twee beste Brabantse darters nemen het tegen elkaar op, maar Van Gerwen was tot dit toernooi is een wat mindere vorm.
Begin op gelijke voet
Daar heeft hij op de tot nu toe Grand Slam geen last van, want eerder ging tegenstander James Wade voor de bijl en gooide Mighty Mike zelf een negendarter in de kwartfinale. Ook Gian van Veen begint weer te pieken richting het WK. Hij heeft de tweede plaats op de wereldranglijst al verzekerd na dit toernooi.
De laatste vier onderlinge ontmoetingen tussen de Brabantse darters gingen naar Van Gerwen, maar aan het begin van de wedstrijd was er nog geen favoriet aan te wijzen. Bij de eerste pauze stond het dan ook 5-5, en de onderliggende statistieken waren nagenoeg gelijk.
Kansen laten liggen
Na de onderbreking lieten beiden veel kansen liggen. Zo miste Van Veen zes pijlen op een dubbel, maar verzuimde de Vlijmenaar daarvan te profiteren. Ook vijf pijlen op de voorsprong voor hem raakten niet.
Die voorsprong pakte hij kort daarna wel voor het eerst in de wedstrijd. Van Gerwen zag Van Veen twee pijlen missen, waarna het hem lukte om de break te pakken. Alleen kon hij niet doorpakken en kwam The Giant direct op 7-7.
Voorsprong
Daarna nam de darter uit Andel gepaste afstand. Hij kwam op 10-7 voorsprong, maar de stand had ook andersom kunnen zijn. Echter wist Van Gerwen de cadeautjes die Van Veen hem regelmatig gaf, niet uit te pakken. De 24-jarige was in deze fase het meest stabiel, ondanks dat het niveau van beiden op de dubbels flink was gezakt.
Van Gerwen gaf zich nog niet gewonnen, maar telkens als hij langszij kon komen, miste hij weer de dubbels. Zo bleef er steeds een gaatje in het voordeel van de darter uit Andel. Nadat Van Veen de stand op 14-10 zette met een knappe 100-finish, viel het doek voor Mighty Mike. Het werd 16-11.
Poedelprijs
Een partij van hoogstaand niveau was het zeker niet, met name het missen van de dubbels van beiden is iets wat niet vaker moet gebeuren. Van Gerwen kreeg 41 pijlen op een dubbel, maar raakte er maar 11. Van Veen raakte er 16 op hetzelfde aantal.
The Giant kan zich dit in de finale zondagavond niet permitteren. Daarin treft hij Welshman Gerwyn Price. Een speler waar hij vaak moeite mee heeft. Ook voor Van Gerwen is er goed nieuws. Hij gaat met een poedelprijs van 60.000 euro naar huis.