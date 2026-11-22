Darter Gian van Veen heeft zondagavond de finale van de Grand Slam of Darts verloren van Gerwyn Price. In Wolverhampton was Price uit Wales zondagavond met 16-11 te sterk voor de darter uit Andel. Eerder op de avond schakelde hij Michael van Gerwen uit op het toernooi.

Cas Bergs Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Voor Van Veen was het zijn eerste finale op het toernooi dat tot de belangrijkste van het jaar behoort. Drie Nederlanders haalden de laatste vier van het toernooi in Wolverhampton, waaraan de 48 beste darters van dit seizoen meededen.



Van Gerwen afgetroefd

Het is de vierde keer dat Price de Grand Slam of Darts heeft gewonnen. Hij deed dat voor het laatst in 2021. Van Veen versloeg Michael van Gerwen in de halve eindstrijd. Die wedstrijd was op voorhand al een kraker.