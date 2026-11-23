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LIVE 112-nieuws | Problemen op het spoor rond Eindhoven door seinstoring
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Liveblog
06:52
Problemen op het spoor rond Eindhoven door seinstoring
Een seinstoring veroorzaakt maandagochtend problemen op het spoor rond Eindhoven. Er rijden er tot ongeveer kwart over negen 's ochtends geen treinen tussen Eindhoven en Helmond en tussen Eindhoven en Weert. In de richting van Den Bosch rijden minder treinen dan gebruikelijk.
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