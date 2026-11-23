Een seinstoring veroorzaakt maandagochtend problemen op het spoor rond Eindhoven. Er rijden er tot ongeveer kwart over negen 's ochtends geen treinen tussen Eindhoven en Helmond en tussen Eindhoven en Weert. In de richting van Den Bosch rijden minder treinen dan gebruikelijk.

Reizigers met het openbaar vervoer zit het deze maandag sowieso niet mee, want er is een staking in het streekvervoer. Ook dinsdag is er een landelijke staking.

Er wordt overigens niet gestaakt door machinisten en conducteurs van de NS, maar door ruim 13.000 werknemers van onder meer Arriva, Transdev en EBS, vooral buschauffeurs.