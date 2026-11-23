Een seinstoring veroorzaakte tot het begin van de maandagmiddag problemen op het spoor rond Eindhoven. Zo reden er tot kwart over een geen treinen tussen Eindhoven en Helmond en tussen Eindhoven en Weert. In de richting van Den Bosch reden maandagochtend door hetzelfde probleem minder treinen dan gebruikelijk.

Vanwege de problemen op het spoor werden er tot kwart over een 's middags zeer beperkt bussen ingezet tussen Eindhoven Centraal, Geldrop, Heeze, Maarheeze en Weert.

Reizigers met het openbaar vervoer zit het deze maandag sowieso niet mee, want er is een staking in het streekvervoer. Ook dinsdag is er een landelijke staking.

Er wordt overigens niet gestaakt door machinisten en conducteurs van de NS, maar door ruim 13.000 werknemers van onder meer Arriva, Transdev en EBS, vooral buschauffeurs.