Knalgele hesjes, lachende gezichten en de claxon binnen handbereik. Wanneer de 'Scooties' op pad gaan, zijn ze nauwelijks te missen. Iedere vrijdag trekt een lang lint van scootmobielen door Oudenbosch, op weg naar het volgende uitje. "Dit is toch het leukste wat er is", klinkt het enthousiast uit de mond van een van de 'Scooties'. En de automobilisten voor het zebrapad? "Die moeten maar even wachten!"

Erik Peeters Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De onderlinge sfeer is opperbest bij de kersverse scootmobielclub in West-Brabant. Wat begon met drie scootmobielrijders, is inmiddels uitgegroeid tot een club van zevenentwintig leden. En aan belangstelling is geen gebrek. "We krijgen steeds meer aanmeldingen. Gelukkig kunnen er nog altijd nieuwe mensen bij", vertelt initiatiefneemster Diane Verschuren. De 'Scooties' trekken er vooral in de zomer samen op uit voor langere ritten. Tijdens de wintermaanden treffen ze elkaar één keer per maand bij hun vaste uitvalsbasis, De Jezuïet. "We passen gewoon heel goed bij elkaar. We zijn als familie, alsof we elkaar al jaren kennen", zegt 'Scootie' van het eerste uur Ton Franckaert.

Op weg naar hun volgende bestemming draaien de 'Scooties' voor de lol nog even een paar rondjes rond de fontein op het Saint Louisplein. "Allemaal nog even toeteren!", spoort Ton de groep aan. Enkele passerende jongeren op de fiets kunnen er, met hun vingers in de oren, de lol wel van inzien. "We worden wel vaker toegezwaaid door voorbijgangers. Vrachtwagenchauffeurs toeteren vaak terug en geven ons voorrang", lacht Diane.

"De mooiste bestemming is elkaars gezelschap."

Toch zit er achter alle vrolijkheid een serieuze ondertoon. "Onze leden zijn uiteraard allemaal minder goed ter been en zitten daardoor noodgedwongen veel thuis. Dankzij de 'Scooties' komen ze uit hun isolement. Dat is ook de reden waarom ik de hele week uitkijk naar onze uitstapjes op vrijdag. De mooiste bestemming is elkaars gezelschap", aldus Ton. Ook buiten de ritten om vinden de 'Scooties' steun bij elkaar. Diane: "Als iemand naar het ziekenhuis is geweest en het is wat tegengevallen, dan vangen we elkaar op in onze appgroep. Het is belangrijk dat we ons verhaal kwijt kunnen. Als scootmobielers begrijpen we elkaar. Want achter ieder stuur zit een verhaal."

Ton Franckaert is een van de 'Scooties' in Oudenbosch (foto: Erik Peeters)

Een terugkerende ergernis voor de leden blijft de toegankelijkheid van sommige winkels. "Wat dat betreft is er nog een wereld te winnen", verzucht Ton. Datzelfde geldt voor de zeldzame keren dat de 'Scooties' op straat worden aangesproken omdat ze het verkeer 'ophouden' of omdat ze te veel plek in beslag zouden nemen. "Ik vraag bij dat soort mensen altijd of ze met me willen ruilen", lacht Diane. De overige 'Scooties' knikken weliswaar instemmend, maar zitten ondertussen met hun gedachten zichtbaar ergens anders. Al snel blijkt waarom: "Tijd voor koffie en iets lekkers erbij!" De oproep is niet aan dovemansoren gericht. Met een zacht geruis van de elektromotoren gaan de 'Scooties' weer op weg. Samen uit, samen thuis!