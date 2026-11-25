Bij Indoorspeeltuin Kabonk uit Breda is vanaf deze woensdag de handgemaakte collectie Eftelinghuisjes te bewonderen van Theo Schelle (76) uit Geffen. 26 jaar lang stopte hij ziel en zaligheid in het maken van die huisjes, tot artrose hem tot stoppen dwong. 80 gegadigden kwam af op Theo's oproep wie de huisjes wilde hebben. Nu de verhuizing daar is en tevredenheid overheerst, kregen de emoties toch even de overhand.

Romée Lutterop & Ruud Ritzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Afgelopen maandag klonk het startschot van de operatie om de Eftelinghuisjes naar hun nieuwe plek te krijgen. De vele aanwezige camera's verraden de grote aandacht die de relatief kleine verhuizing krijgt. Bij Theo overheerst het gevoel van voldoening. “Het is eindelijk de dag”, zegt hij opgewekt. “Het is wel een beetje dubbel, want het is 26 jaar prutsen en knutselen geweest en nu gaat het weg.” Dagje uit met kleindochter

Hij is tevreden met de plek waar de Eftelinghuisjes terechtkomen. Het speelparadijs trekt jaarlijks ongeveer honderdduizend kinderen. “Ik hoop dat er veel kinderen blij mee kunnen zijn op deze manier."

Dat zijn eigen kleinkind, Zus van 12 jaar oud, ook graag naar het speelparadijs gaat, maakt het nóg mooier voor Theo. Ze zijn van plan samen te gaan. “Dan gaat zij springen en ga ik naar de Efteling kijken”, legt hij opgewekt uit. Hij gaat zijn werken niet zo snel missen, denkt hij. Hij heeft veel foto’s genomen van de 35 huisjes. “En als ik afkickverschijnselen krijg, kan ik altijd naar Breda rijden.”

Knutselaar Theo Schelle laadt één van zijn Efteling-huisjes in de vrachtwagen (foto: Ruud Ritzen).





Emotioneel afscheid

Ondanks Theo's tevredenheid met de nieuwe bestemming is het moment dat de vrachtwagen sluit emotioneel voor hem. Hij kijkt stilzwijgend toe terwijl de achterklep van de vrachtwagen omhoog gaat, totdat hij zijn levenswerk niet meer kan zien. Hij zwaait ze uit. “Veel succes,” zegt hij tegen de achterkant van de wegrijdende vrachtwagen. Op kleinere schaal

Als de vrachtwagen in Breda aankomt, begint de rest van de klus. Denise van Rietschoten en haar team zijn dinsdag een uurtje bezig om alle miniatuurhuisjes van Theo op de juiste plek in de vitrine van negen meter te zetten. "Theo heeft ze netjes genummerd, zodat de huisjes op het Anton Pieckplein precies op de goede plek staan." Vanaf woensdag kunnen kinderen in de speeltuin genieten van het Eftelingdorp bij de ingang. Voor het laatste huis dat niet in de vitrine past, wordt nog een passende plek gezocht. "Misschien maken we de vitrine wel groter", zegt Van Rietschoten.