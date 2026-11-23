Ze vermoordden een steenrijke textielmagnaat en bleven nog weken in zijn villa wonen terwijl het lijk in de slaapkamer aan het ontbinden was. Het verhaal van Bill en Sharona lijkt op een Hollywood-script, maar het is de akelige realiteit. Maandag stond het moordkoppel opnieuw voor de rechter. Onze verslaggever praat je er in deze video over bij.

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet