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Klein Duimpje vs. Goliath: PSV maakt zich op voor strijd tegen Real Madrid
PSV staat dinsdagavond voor misschien wel de grootste uitdaging van dit Champions League-seizoen: het uitduel tegen Real Madrid. PSV heeft na vier speelronden vier punten, terwijl Real Madrid nog geen punt heeft laten liggen. De trainer van de tegenstander, José Mourinho, heeft respect voor de Eindhovenaren.
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