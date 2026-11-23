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Veel verdriet en vragen na grote schoolbrand in Deurne
Wat een gewone schooldag had moeten zijn, werd er eentje vol verdriet en vragen. Basisschool De Zeilberg in Deurne brandde vrijdag af. En dat hakt erin. Bij de school zelf, maar ook bij de leerlingen. Zij kwamen maandag samen om erover te praten.
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