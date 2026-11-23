Wat een gewone schooldag had moeten zijn, werd er eentje vol verdriet en vragen. Basisschool De Zeilberg in Deurne brandde vrijdag af. En dat hakt erin. Bij de school zelf, maar ook bij de leerlingen. Zij kwamen maandag samen om erover te praten.

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet