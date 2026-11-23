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Deze scootmobiel-club maakt de straten van Oudenbosch onveilig
Ouderen die er samen eropuit trekken op de fiets, of met een busje. Die kennen we wel. Maar pas op: in Oudenbosch is er nu een scootmobiel-club, die de wegen onveilig maakt.
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