Een dieptepass, de keeper uitspelen en met links in de korte hoek binnenschieten. Als er iemand weet hoe het is om voor PSV te scoren tegen Real Madrid, is het Eef Mulders (77) wel. Op 3 november 1971 opende hij de score in het UEFA Cup-duel met de Spaanse topclub.

Dat doelpunt betekende extra veel voor hem. De wedstrijd werd namelijk gespeeld in stadion De Vliert in Den Bosch, de stad waar hij het eerste levenslicht zag. "Honderd meter van het huis waar ik geboren ben", vertelt hij. Dat PSV destijds in Den Bosch speelde, had te maken met het beruchte bierblikincident van het seizoen daarvoor. In het Philips Stadion scoorde Johan Devrindt toen namens PSV tegen Real Madrid, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Daarna ontstond een opstootje tussen spelers van beide clubs. De Ierse grensrechter David Barrett liep het veld op om de boel te sussen. Een PSV-supporter gooide uit onvrede een vol bierblikje naar hem. Barrett werd op zijn hoofd geraakt, ging neer en was even buiten bewustzijn. Het incident wordt gezien als een van de eerste grote supportersincidenten in het Nederlandse betaalde voetbal.