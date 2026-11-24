Eef Mulders weet nog precies hoe het voelt om te scoren tegen Real Madrid
Een dieptepass, de keeper uitspelen en met links in de korte hoek binnenschieten. Als er iemand weet hoe het is om voor PSV te scoren tegen Real Madrid, is het Eef Mulders (77) wel. Op 3 november 1971 opende hij de score in het UEFA Cup-duel met de Spaanse topclub.
Dat doelpunt betekende extra veel voor hem. De wedstrijd werd namelijk gespeeld in stadion De Vliert in Den Bosch, de stad waar hij het eerste levenslicht zag. "Honderd meter van het huis waar ik geboren ben", vertelt hij.
Dat PSV destijds in Den Bosch speelde, had te maken met het beruchte bierblikincident van het seizoen daarvoor. In het Philips Stadion scoorde Johan Devrindt toen namens PSV tegen Real Madrid, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Daarna ontstond een opstootje tussen spelers van beide clubs.
De Ierse grensrechter David Barrett liep het veld op om de boel te sussen. Een PSV-supporter gooide uit onvrede een vol bierblikje naar hem. Barrett werd op zijn hoofd geraakt, ging neer en was even buiten bewustzijn. Het incident wordt gezien als een van de eerste grote supportersincidenten in het Nederlandse betaalde voetbal.
Hotelbrand
Een grensrechter die op de tribune zat, nam vervolgens in zijn gewone kleding de plek van Barrett in. PSV speelde de wedstrijd uit, maar kreeg van de UEFA een zware straf. De club moest de eerstvolgende Europese thuiswedstrijd buiten Eindhoven spelen.
Nadat tegenstander Chemie Halle zich na een dodelijke hotelbrand in Eindhoven had teruggetrokken, speelde PSV opnieuw tegen Real Madrid. Die wedstrijd werd in Den Bosch afgewerkt.
Vier keer
Mulders speelde in één jaar tijd vier keer tegen de Spaanse topclub. Hij keek op tegen de grote namen van Real Madrid, maar liet zich daar op het veld niet door beïnvloeden. "Zo gauw je het veld op komt, is het over. Dan ga je er gewoon voor."
PSV won de wedstrijd waarin Mulders scoorde met 2-0. Dat had hij vooraf niet verwacht. Een paar dagen eerder had PSV namelijk nog met 2-1 verloren van Excelsior. "Toen ik het veld opkwam en de mensen zag zitten, dacht ik: die hebben een kaartje gekocht, maar ik denk dat ze er allemaal spijt van hebben. Achteraf natuurlijk niet."
Nooit vergeten
Zijn doelpunt is hij nooit vergeten. Hij vertelt er nog regelmatig over. "Als het over voetbal en Europa Cupwedstrijden gaat, komt het altijd weer naar boven."
Voor de PSV-spelers die dinsdagavond tegen Real Madrid moeten spelen, heeft hij een tip: "Gewoon doen wat je altijd doet", zegt hij. "Toon wel respect, maar wees niet bang."
De Champions League-wedstrijd PSV-Real Madrid begint om negen uur 's avonds.