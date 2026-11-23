Zeven vluchten zijn maandagmiddag en -avond uitgevallen door mist op Eindhoven Airport. Ook is een aantal vluchten omgeleid en vertraagd. De luchthaven sluit niet uit dat nog meer vluchten worden geschrapt vanwege de slechte weersomstandigheden.

Drie vluchten zijn niet vertrokken vanaf het Eindhovense vliegveld. Een woordvoerder laat weten dat dit door de dichte mist komt. Dit zijn vluchten naar Tirana, Londen en Wroclaw.

Er ging ook een streep door vier vluchten die als eindbestemming Eindhoven hadden. Het gaat om vluchten uit Boedapest, Wroclaw en twee vluchten uit Weeze. Verder zijn er verschillende vertragingen en omleidingen.

Volgens de woordvoerder is het nog onduidelijk hoe lang de hinder nog duurt Dat hangt af van de mist. "Reizigers die hier hinder door ondervinden of vragen hebben over hun reis, kunnen zich wenden tot hun luchtvaartmaatschappij."

Het KNMI waarschuwt voor dichte mist in het zuiden van Brabant. Dat geldt voor gemeenten van Roosendaal tot aan Land van Cuijk en gemeenten ten zuiden daarvan. Daarom geldt sinds maandagmiddag half vijf tot dinsdagochtend elf uur code geel.