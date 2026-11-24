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LIVE 112-nieuws | Politie zoekt baasjes van loslopende honden in Helmond
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Liveblog
05:44
Politie zoekt baasjes van loslopende honden in Helmond
Agenten van de politie Helmond zijn op zoek naar het baasje of de baasjes van twee loslopende honden. Die liepen rond elf uur op de rijbaan van de N207, vlakbij de kruising met de Raktweg.
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