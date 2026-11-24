De opvallendste naam die momenteel geen deel uitmaakt van de nationale hockeyploeg, is Frédérique Matla. Bondscoach Raoul Ehren had half oktober geen plekje voor haar. Een bijzondere beslissing, want de 29-jarige spits is in bloedvorm bij HC 's-Hertogenbosch. Ehren lijkt haar te hebben afgerekend op haar prestaties tijdens het WK deze zomer. "Ik was niet de beste versie van mezelf."

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Met 21 goals in 11 competitiewedstrijden is Matla inmiddels super in vorm bij HC ’s-Hertogenbosch. Yibbi Jansen uit Gemonde volgt op de topscorersranglijst met vijftien goals. Maar daar waar Jansen sinds 26 oktober weer meetraint bij Oranje, was er voor Matla geen plek. Ze staat volgens bondscoach Raoul Ehren uit Den Bosch op on hold. Ze gaan op een later moment praten over de sportieve toekomst.

De afwijzing volgde na het WK in eigen land waar Oranje eind augustus teleurstellend de finale verloor van Argentinië. Matla wilde in de media niks zeggen over Oranje, maar doet dat dinsdag wel in hockey-podcast De Scoop. “We hebben op het WK niet de potentie uit dit team gehaald en niet gesprankeld zoals we kunnen. Met zoveel kwaliteiten in de groep moet je een WK winnen. Heel jammer dat het niet is gelukt. Ik kijk kritisch naar mijn eigen prestatie en het hele gebeuren.” Matla was naar eigen zeggen niet de beste versie van zichzelf op het WK. Al vindt ze ook dat dat een samenspel is de bondscoach, die haar van haver tot gort kent. Toen ze 16 was, was hij bij HC 's-Hertogenbosch haar eerste trainer. "Hij zou precies moeten weten wat voor speelster ik ben. Het is ons niet gelukt om de beste Matla op het WK te krijgen. Dat ik nu niet bij Oranje zit, daar kan ik me wel in vinden. Laat mij maar lekker bij Den Bosch hockeyen en daarnaast werken, dan neem ik even afstand.”

"Ik snap dat er meer van me wordt gevraagd."

Maar Matla heeft Oranje niet uit haar hoofd gezet. De spits hoopt op een terugkeer in het oranje shirt en mikt op de Olympische Spelen 2028 in Los Angeles. “Met mijn kwaliteiten en wat ik nu laat zien bij Den Bosch hoor ik in Oranje. Ik snap wel dat er meer van me wordt gevraagd dan ik nu heb laten zien. Mijn doelstelling is om er in januari weer bij te zitten en gas te geven richting Los Angeles. En in dat proces van anderhalf jaar alle potentie uit individuen en een team te halen.” Matla is overigens niet de enige international die on hold staat. Renée van Laarhoven uit Tilburg heeft een rustperiode en het is nog niet bekend of ze terugkeert bij Oranje. Laura Nunnink uit Eindhoven had te maken met verdrietige familieomstandigheden en kreeg ruimte om na te denken.