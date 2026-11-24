"Ik had een engeltje op mijn schouder. Echt, ik heb heel veel geluk gehad." Mark Buijs keert per 1 december terug als burgemeester van Roosendaal. Na een afwezigheid van zeven maanden vanwege een ernstig fietsongeluk pakt hij zijn werkzaamheden weer op. Buijs blikt dinsdag terug op de zware periode die achter hem ligt.

Erik Peeters Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Het voelt alsof ik een tweede kans heb gekregen en die pak ik met beide handen aan", aldus de burgemeester. Op 28 april raakte hij ernstig gewond bij een eenzijdig fietsongeluk in het Zeeuwse Scharendijke. "Mijn vrouw en ik waren samen aan het fietsen, waarbij ik op enig moment hard moet zijn gevallen. Hoe en wat er precies is gebeurd, weet ik niet. Ik kan me van het ongeluk helemaal niets herinneren", vertelt Buijs. Kritieke toestand

De burgemeester werd met spoed overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. Hij liep veertig botbreuken op. Mede door het ernstige hoofdletsel was het de eerste 72 uur onzeker of Buijs het ongeval zou overleven.

"Vooral voor mijn vrouw en mijn twee zoons was dat een ontzettend spannende periode. Zij kregen de vraag of ik gereanimeerd moest worden als het mis zou gaan. Op dat moment was de kans dat er iets met mijn hersenen aan de hand was namelijk groter dan de kans dat dat niet zo was."

De plek waar het ongeval plaatsvond (foto: Roland de Jong/Provicom Multimediadiensten).

Volgens Buijs mag het een "klein wonder" heten dat hij de eerste dagen na het ongeluk heeft overleefd, waarbij hij naar eigen zeggen "door het oog van de naald is gekropen". Zijn herstel verliep aanvankelijk langzaam. Iedere activiteit kostte hem veel energie. Buijs werkte afgelopen maanden hard aan zijn herstel

Na negen weken mocht hij het ziekenhuis in Rotterdam verlaten en begon hij aan zijn revalidatie. "Daar heb ik heel hard aan gewerkt, want ik wilde zo snel mogelijk weer aan de slag. Ook de talloze lieve reacties van mensen uit de stad hebben mij daarbij enorm gemotiveerd." Vorige maand voelde Buijs zich voldoende hersteld om zich voor te bereiden op zijn terugkeer. Vanuit zijn tijdelijke kantoor op de bovenverdieping van de Sint-Jan (voormalige kerk in Roosendaal die is omgebouwd tot kantoor- en vergaderruimte) voerde hij in alle rust gesprekken met wethouders, raadsleden en ambtenaren. Inmiddels heeft hij zich weer volledig verdiept in de belangrijke ontwikkelingen binnen de gemeente.

"Daarom zeg ik: draag een helm want als het misgaat, kan het ook echt goed misgaan."