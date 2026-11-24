Berry van Peer uit Sprundel besloot begin dit jaar vanwege privéomstandigheden zijn dartscarrière op pauze te zetten. Inmiddels is de 30-jarige uit Sprundel op de weg terug: afgelopen weekend slaagde hij erin zich te plaatsen voor één van de grootste softtip-dartstoernooien ter wereld. Ook als het gaat om het traditionele en veel bekendere darts met de steeltips, bekend van toppers als Van Gerwen en Littler, is hij ambitieus. Maar hiermee neemt hij de tijd.

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Zeg de naam Berry van Peer en veel dartsliefhebbers zullen denken aan darteritus. Bij de Grand Slam of Darts in november 2017 tegen Gary Anderson had hij vanwege mentale stress veel moeite om zijn pijlen los te laten. Met tranen in zijn ogen stond hij op het podium. Hij overwon darteritus en haalde in 2023 de derde ronde van het PDC WK in Londen. De afgelopen jaren ging het sportief minder en begin dit jaar stopte hij zelfs met gooien vanwege privéomstandigheden. Na een jaar vol veranderingen in zijn leven kwam er na verloop van maanden weer tijd om het darten op te pikken. Met succes, want als softtipper, waarbij darters met pijlen met een kunststof punt op een elektrisch dartbord gooien, won hij zondag een kwalificatietoernooi voor het wereldberoemde Super Darts 2027 in Tokio.

"Ik gooide geweldig en voelde me onverslaanbaar."

“Ik gooi al zo’n tien jaar softtip en nooit lukte het om me voor dit toernooi te plaatsen”, zegt Van Peer. “Ik legde mezelf zoveel druk op om het dit jaar wel te halen. Ik gooide geweldig en voelde me onverslaanbaar.” Op het beslissende moment in de finale leek het alsof de darteritus weer toesloeg en hij zijn pijl niet kon loslaten. “Ik heb na afloop die vraag meerdere keren gehad, maar ik nam gewoon mijn tijd", legt hij uit. "Er spookten drieduizend dingen door mijn hoofd. Eigenlijk moet je hoofd leeg zijn, maar dit was de belangrijkste pijl in mijn carrière als softtipper." "Toen ik won, voelde ik zoveel blijdschap en emotie. Mijn broer Carlo was erbij, die weet hoeveel dit voor mij betekent.”

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Als softtipper behoort hij tot de top van Nederland, en in steeltip, de bekendere vorm van darts die veelvuldig op televisie te zien is, hoopt hij ook weer richting het hoogste niveau te groeien. In januari doet hij mee aan Q-School, waarmee een Tour Card voor de bond PDC te winnen is, een kaart die je het recht geeft mee te doen aan toernooien van de bond. Er is bij Van Peer geen druk om het per se te halen. “Het is geen ramp als het niet lukt. Het is een mooi moment om te kijken hoe ik ervoor sta.”