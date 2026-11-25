Met tranen in haar ogen staat Kim Rode (28) haar spullen in dozen te stoppen. Deze week hoorde ze dat ze haar chalet op camping Dierenbos in Vinkel binnen twee dagen moet verlaten. Waar ze nu naartoe moet, weet ze niet. Vooral de zorg voor haar twee konijnen en drie gehandicapte katten houdt haar bezig. "Voor mezelf kan ik misschien nog wel iets regelen, maar mijn dieren kunnen niet zomaar overal terecht."

Kim kwam vier jaar geleden op camping Dierenbos te wonen. Samen met haar toenmalige partner zocht ze naar een huis en dat viel nog niet mee. "We kwamen in contact met iemand die hier een chalet heeft en dat wilde onderverhuren. Wij zochten een plek om te wonen, waar maakte niet uit."

Ze woonde met veel plezier op deze plek. Dat onderverhuren eigenlijk niet was toegestaan, wist ze. "Maar ik woon hier al vier jaar zonder problemen, ben niemand tot last en heb goed contact met de mensen om me heen", vertelt ze met trillende stem. Ook was ze ervan op de hoogte dat de chalets op het park uiteindelijk moeten verdwijnen.

Volgens haar zou dat uiterlijk eind 2027 gebeuren. "Ik dacht dat ik voorlopig kon blijven en dat ik anders langer de tijd zou hebben om naar een woning op zoek te gaan. De woningmarkt is niet makkelijk, je hebt niet zomaar iets anders."

Maar die verplichte verhuizing komt nu noodgedwongen eerder. "De verhuurder belde dat ze had begrepen dat ik binnen twee dagen mijn huis uit moet zijn, omdat ze erachter waren gekomen dat ik onderhuurde", zegt Kim vol emotie. "Ik had vandaag eigenlijk avonddienst, maar ik moet per direct mijn huis uit. Ik ben mijn spullen aan het inpakken."

Kim had op een waarschuwing gehoopt. Op vragen hierover van Omroep Brabant reageert het park met de mededeling dat de reglementen bekend zijn bij alle huurders en ook online makkelijk te vinden zijn. Kim geeft toe dat ze zich niet aan de regels heeft gehouden. "Ik snap dat die moeten worden nageleefd. Daar kan ik weinig tegenin brengen. Maar de termijn waarop ik nu weg moet, is heel kort. Dit is mijn thuis. Ze lijken niet te beseffen dat ik nu dakloos ben." Ze heeft contact opgenomen met de campingbaas, maar volgens haar bleek een uitzondering niet mogelijk.