Bewoners vakantiepark Dierenbos moeten weg: 'Sommigen overleven dit niet'

Permanente bewoners van recreatiepark Dierenbos in Vinkel hebben te horen gekregen dat zij binnen vier jaar het park moeten verlaten. Zij zijn verrast, want de gemeente Den Bosch heeft hen nog niet zo lang geleden een brief gestuurd dat hun woonsituatie werd gedoogd.

Op het chaletpark staan 269 huisjes. Een groot deel van de bewoners woont er permanent en een deel komt alleen voor vakantie. De grond is eigendom van vrijetijdsbedrijf Libema, de huisjes, vaak zijn het stacaravans, zijn van de permanente bewoners zelf. Als ze weg moeten, moeten ze hun onderkomen normaal gesproken meenemen of slopen. Ron van der Wurff is voorzitter van de bewonersvereniging Dierenbos. Volgens hem is sinds de bekendmaking op woensdag de stemming op het park slecht. "Het is een dak boven je hoofd, een van je eerste levensbehoeften buiten water en brood. Waar moeten mensen heen in de huidige woningmarkt? Mensen zijn boos."

"Er kwamen ook geen nieuwe mensen meer. Die signalen lieten wel wat zien."

Volgens Van der Wurff worden er 120 chalets permanent bewoond. Hij vermoedde al een tijdje dat er wat aan zat te komen. Hij zat verschillende keren met het management van het park om tafel. "Het is ons niet verteld, maar mensen konden chalets niet meer verkopen. Dan moesten ze van het park af. Er kwamen ook geen nieuwe mensen meer. Die signalen lieten wel wat zien." Het is niet de eerste keer dat er zwarte wolken hingen boven de permanente bewoners. In 2019 gaf de gemeente nog aan dat ze permanente bewoning op het park aan ging pakken, maar daardoor ontstond juist een gedoogconstructie. Mensen die al op Dierenbos woonden vóór 24 januari 2019 mochten blijven. Permanent wonen bleef daarmee illegaal, maar toch voelden de bewoners zich gesteund. Maar hadden de bewoners niet kunnen weten dat dit moment een keer zou komen? "We dachten er met die gedoogconstructie weer wat jaren tegen te kunnen. Libema stond er toen namelijk ook achter." De bewoners weten nog niet wat Libema precies van plan is met het park, maar ze beseffen ook dat het vrij lastig voor ze wordt. "We hebben een gedoogbrief maar dat zegt niet alles. Libema mag herstructuren. Maar dan moet ze een plan hebben en alle benodigde vergunningen, zo staat het in de voorwaarden. Wij hebben daar nog niets van gezien." Een woordvoerder van Libema laat weten dat de vaste bewoners weg moeten omdat ze alleen nog maar kort recreatief verblijf willen toestaan. "Er ligt nog geen plan maar dat wordt nu uitgewerkt."

"Nu moeten ze alsnog verkassen, ik verwacht niet dat ze dat overleven."